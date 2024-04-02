Працюючі пенсіонери не відчують перерахунку пенсій у квітні: експерт пояснив чому (відео)

З 1 квітня буде автоматично перераховано виплати пенсіонерам, які продовжували працювати і на 1 березня 2024 року встигли набути щонайменше 24 місяців страхового стажу.

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З 1 квітня 2024 року анонсовано перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але за фактом цього перерахунку з 1 квітня не буде. По це сказав експерт із пенсійної справи, журналіст Сергій Коробкін.

"Вже анонсовано перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але по факту цього перерахунку з 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять скоріш всього в травні, а доплати зроблять в червні. Перерахунок зроблять не для всіх громадян, а попередньо для 600 тисяч", — сказав експерт.

Він додав, що перерахунок не завжди зводиться до підвищення пенсії.

"Перерахували, додали стаж, основний розмір пенсії трохи збільшився, а загальний розмір пенсії з усіма доплатами і "дотяжками" все одно не перевищує попередній розмір пенсії. І також в середньому таке зростання пенсії не дуже велике", — сказав Сергій Коробкін.

Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів

Згідно з даними Пенсійного фонду, з 1 квітня буде автоматично перераховано виплати пенсіонерам, які продовжували працювати і на 1 березня 2024 року встигли набути щонайменше 24 місяців страхового стажу. Це також стосується громадян, які після виходу на пенсію відпрацювали менше ніж 2 роки, але після призначення пенсії минуло вже два роки.

Якщо на 1 березня 2024 року пенсіонер набув щонайменше 24 місяців страхового стажу, то пенсію перерахують з урахуванням страхового стажу.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні виросла до 8 тисяч гривень. Також збільшиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, молоді, переселенців тощо.

2 квітня повідомлялося, що деякі українці будуть змушені повернути частину виплат до бюджету. Це стосується тих пенсіонерів, які працевлаштувалися та не сповістили про це Пенсійний фонд протягом десяти днів.