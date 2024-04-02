Мають 10 днів: українців змусять повернути частину пенсії до бюджету, деталі

У разі відмови повертати частину пенсії до бюджету, Пенсійний фонд має право утримувати до 20% з подальших пенсійних виплат.

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Деякі українці будуть змушені повернути частину виплат до бюджету. Це стосується тих пенсіонерів, які працевлаштувалися та не сповістили про це Пенсійний фонд протягом десяти днів. Про це повідомило видання OBOZ.UA.

У ЗМІ зауважили, що працюючі пенсіонери не мають право на частину доплат, а тому повинні сповіщати ПФУ про працевлаштування, аби це було враховано при розрахунку загального розміру пенсії.

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Як повідомити ПФУ про працевлаштування

Особа повинна звернутися до Пенсійного фонду особисто. Їй потрібно подати відповідну заяву чи зробити це дистанційно через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Що буде, якщо пенсіонер не сповістить про працевлаштування

Працівники ПФУ під час перевірки даних у державних реєстрах загальнообов’язкового державного соціального страхування та серед юридичних і фізичних осіб-підприємців виявлять, що пенсіонер працевлаштувався або почав підприємницьку діяльність. В результаті пенсіонеру доведеться повернути виплати. В разі відмови ПФУ може забирати до 20% коштів з подальших пенсійних виплат.

Кому ще з пенсіонерів потрібно повернути частину виплат

Згідно з законом України "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", втратити право на отримання пенсій можуть пенсіонери, , які надовго виїжджали за кордон, приховували додатковий дохід чи фальсифікували документи.

Також пенсію можуть забрати в разі:

помилки у написанні прізвища;

отримання виплат за фальшивими документами;

певного часу проживання за кордоном;

неотримання виплат протягом пів року;

зміна місця проживання (переселенець).

Нагадаємо, під час березневої індексації пенсій не всі громадяни отримали збільшені виплати. У Пенсійному фонді зауважили, що це сталося через низку причин.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії. Для цього потрібно ввести свої особисті дані й суму актуального доходу в електронний сервіс.