Имеют 10 дней: украинцев заставят вернуть часть пенсии в бюджет, детали

В случае отказа возвращать часть пенсии в бюджет, Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% с дальнейших пенсионных выплат.

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Некоторые украинцы будут вынуждены вернуть часть выплат в бюджет. Это касается тех пенсионеров, которые трудоустроились и не известили об этом Пенсионный фонд в течение десяти дней. Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

В СМИ отметили, что работающие пенсионеры не имеют право на часть доплат, а потому должны сообщать ПФУ о трудоустройстве, чтобы это было учтено при расчете общего размера пенсии.

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Как уведомить ПФУ о трудоустройстве

Лицо должно обратиться в Пенсионный фонд лично. Ему нужно подать соответствующее заявление или сделать это дистанционно через личный кабинет вебпортала электронных услуг ПФУ.

Что будет, если пенсионер не известит о трудоустройстве

Работники ПФУ при проверке данных в государственных реестрах общеобязательного государственного социального страхования и среди юридических и физических лиц-предпринимателей обнаружат, что пенсионер трудоустроился или начал предпринимательскую деятельность. В результате пенсионеру придется вернуть выплаты. В случае отказа ПФУ может забирать до 20% средств из дальнейших пенсионных выплат.

Кому еще из пенсионеров нужно вернуть часть выплат

Согласно закону Украины "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании", потерять право на получение пенсий могут пенсионеры, которые надолго выезжали за границу, скрывали дополнительный доход или фальсифицировали документы.

Также пенсию могут забрать в случае:

ошибки в написании фамилии;

получение выплат по фальшивым документам;

определенного времени проживания за границей;

неполучение выплат в течение полугода;

смена места жительства (переселенец).

Напомним, во время мартовской индексации пенсий не все граждане получили увеличенные выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что это произошло по ряду причин.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что украинцы могут узнать размер будущей пенсии. Для этого нужно ввести свои личные данные и сумму актуального дохода в электронный сервис.