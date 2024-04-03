США сняли санкции с бывшей "дочки" банка ВТБ Bank Europe

Из санкционного списка США исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

Related video

Соединенные Штаты Америки сняли санкции с бывшего европейского подразделения крупнейшего банка России — ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Так, из санкционного списка США исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

Как сообщает Радио Свобода, в апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль компанию Bank Europe. Санкции ЕС запретили ВТБ осуществлять права акционера компании. Позже европейскую "дочку" российского ВТБ выставили на продажу после того, как материнский банк оказался под санкциями США и Великобритании.

Санкции против владельца банка ВТБ

ВТБ в 2017 году провел реорганизацию европейского субхолдинга, переведя "дочки" в Германии, Австрии и Франции на единую лицензию банка VTB Bank Europe. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года. OWH получил специальные лицензии, позволяющие ему осуществлять операции только в рамках ликвидации. Европейские власти санкций в отношении банка не вводили.

Напомним, что 31 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа не хочет запрещать России обходить санкции. По его словам, у Запада есть все инструменты для того, чтобы ограничения действительно были эффективными, однако сотрудничество с Кремлем на третий год полномасштабной войны продолжается.