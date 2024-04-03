США зняли санкції з колишньої "дочки" ВТБ Bank Europe

Із санкційного списку США виключили Ost-West Handeslbank, а також його колишні назви — VTB Bank Europe і VTB Bank Deutschland.

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Сполучені Штати Америки зняли санкції з колишнього європейського підрозділу найбільшого банку Росії — ВТБ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Так, із санкційного списку США виключили Ost-West Handeslbank, а також його колишні назви — VTB Bank Europe і VTB Bank Deutschland.

Як повідомляє Радіо Свобода, у квітні 2022 року влада Німеччини взяла під контроль компанію Bank Europe. Санкції ЄС заборонили ВТБ здійснювати права акціонера компанії. Пізінше європейську "дочку" російського ВТБ виставили на продаж після того, як материнський банк опинився під санкціями США та Великої Британії.

Санкції проти власника банку ВТБ

ВТБ у 2017 році провів реорганізацію європейського субхолдингу, перевівши "дочки" в Німеччині, Австрії та Франції на єдину ліцензію банку VTB Bank Europe. У квітні 2022 року після запровадження санкцій щодо ВТБ німецький регулятор усунув російський банк від управління "дочкою", передавши право голосу довірчому керуючому, який ухвалив рішення ліквідувати VTB Bank Europe з 1 квітня 2023 року. OWH отримав спеціальні ліцензії, що дозволяють йому здійснювати операції лише в рамках ліквідації. Європейська влада санкцій щодо банку не вводила.

Нагадаємо, що 31 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Європа не хоче забороняти Росії обходити санкції. За його словами, у Заходу є всі інструменти для того, щоб обмеження справді були ефективними, однак співпраця з Кремлем на третій рік повномасштабної війни триває.