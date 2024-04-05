В Украине снова вводят веерные отключения света в пяти областях: есть важный нюанс

Как отметили в НЭК "Укрэнерго", масштаб ограничений будет меньше, чем 4 апреля, следовательно, прерывания в энергоснабжении будут короче.

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Вечером 5 апреля диспетчерский центр "Укрэнерго" снова принял решение о введении временного ограничения потребления электроэнергии в пяти регионах. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании.

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Ограничения будут действовать с 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Отмечается, что масштаб ограничений будет меньше, чем 4 апреля, следовательно, прерывания в энергоснабжении будут короче.

Причиной введения ограничений остается недостаток генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, что является следствием последних массированных российских атак на украинскую энергосистему.

Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Компания вновь призвала потреблять электроэнергию экономно.

Ранее, 4 апреля, диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщал, что вынужден был ввести временные меры ограничения потребления электроэнергии с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, что по информации ДТЭК по состоянию на 3 апреля, из-за российских ударов по инфраструктуре 80% генерирующих мощностей компании было потеряно — 5 из 6 тепловых электростанций серьезно повреждены.