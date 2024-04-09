Бензина не хватает: удары по НПЗ заставили Россию обратиться к Казахстану, — ISW

Аналитики предполагают, что российские власти могли попросить Казахстан создать "чрезвычайный резерв" в 100 000 тонн бензина на случай дефицита. Волонтер Юрий Касьянов, комментируя удары по НПЗ, предположил, что Кремль мог потерять 14% мощностей по переработке нефти.

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Удары по НПЗ значительно уменьшили нефтеперерабатывающие мощности РФ, поэтому власти обратились к Казахстану. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в отчете за 8 апреля.

Атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам заставляют Россию искать импорт бензина из Казахстана. Источники Reuters говорят, что российские власти попросили соседнее государство создать "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита.

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Удары по российским НПЗ: The Hill назвали причины и последствия таких атак

Казахстан и Россия, по информации источников, уже достигли соответствующего соглашения, которое позволяет РФ использовать казахстанские запасы бензина в неопределенных объемах. Советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов заявил, что Минэнергетики не получало такого запроса от своего российского коллеги.

Постоянные удары беспилотников, как информирует Reuters со ссылкой на собственные данные, привело к тому, что атаки остановили около 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей России. Ранее агентство также сообщало, что Россия значительно увеличила импорт бензина из Беларуси. Так, в марте РФ импортировала 3000 тонн бензина из Беларуси. В ISW отметили, что недавние попытки России импортировать бензин из Беларуси и Казахстана показывают, что РФ, вероятно, все больше обеспокоена немедленными внутренними поставками дистиллятов нефтепродуктов после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Волонтер и военный Юрий Касьянов в Telegram рассказал, что Кремль потерял 14% мощностей по переработке нефти. Бензина России уже не хватает самой. По его мнению, Россия может оказаться в состоянии транспортного коллапса, поскольку придется выбирать — заправлять гражданские легковушки и грузовики, или боевые самолеты и танки.

"А там и войне конец. Потому что какая это война — без бензина и дизеля?", — заявил Касьянов.

Напомним, 9 апреля американский конгрессмен прокомментировал удары по НПЗ России. Демократ Том Своззи убежден, что россияне должны понести ответственность, поскольку Путин понимает только силу.