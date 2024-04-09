Бензину не вистачає: удари по НПЗ змусили Росію звернутися до Казахстану, — ISW

Аналітики припускають, що російська влада могла попросити Казахстан створити "надзвичайний резерв" у 100 000 тонн бензину на випадок дефіциту. Волонтер Юрій Касьянов, коментуючи удари по НПЗ, припустив, що Кремль міг втратити 14% потужностей із переробки нафти.

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Удари по НПЗ значно зменшили нафтопереробні потужності РФ, тому влада звернулась до Казахстану. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 8 квітня.

Атаки українських дронів по нафтопереробних заводах змушують Росію шукати імпорт бензину з Казахстану. Джерела Reuters кажуть, що російська влада попросила сусідню державу створити "надзвичайний резерв" у 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту.

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Удари по російських НПЗ: The Hill назвали причини та наслідки таких атак

Казахстан і Росія, за інформацією джерел, вже досягли відповідної угоди, яка дозволяє РФ використовувати казахстанські запаси бензину в невизначених обсягах. Радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов заявив, що Міненергетики не отримувало такого запиту від свого російського колеги.

Постійні удари безпілотників, як інформує Reuters з посиланням на власні дані, призвело до того, що атаки зупинили близько 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії. Раніше агенція також повідомляла, що Росія значно збільшила імпорт бензину з Білорусі. Так, у березні РФ імпортувала 3000 тонн бензину з Білорусі. В ISW наголосили на тому, що нещодавні спроби Росії імпортувати бензин з Білорусі та Казахстану показують, що РФ, ймовірно, все більше стурбована негайними внутрішніми поставками дистилятів нафтопродуктів після ударів України по російських нафтопереробних заводах.

Волонтер та військовий Юрій Касьянов у Telegram розповів, що Кремль втратив 14% потужностей із переробки нафти. Бензину Росії вже не вистачає самій. На його думку, Росія може опинитися в стані транспортного колапсу, оскільки доведеться обирати — заправляти цивільні легковики та вантажівки, або бойові літаки та танки.

"А там і війні кінець. Бо яка це війна — без бензину і дизеля?", – заявив Касьянов.

Нагадаємо, 9 квітня американський конгресмен прокоментував удари по НПЗ Росії. Демократ Том Своззі переконаний, що росіяни повинні понести відповідальність, оскільки Путін розуміє тільки силу.