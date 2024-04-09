В Чехии хотят изменить правила проживания для украинских беженцев: что известно

По данным чешского МВД, украинцы смогут добровольно перейти на специальный долговременный тип проживания.

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В Министерстве внутренних дел Чехии высказали предложение о внесении поправок в закон, известный как Lex Ukraine. При принятии этих изменений украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории Чехии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Чехии.

В источнике уточняют, что для получения разрешения на долгосрочное проживание украинцам необходимо продемонстрировать экономическую самостоятельность. "Зеленый свет" будет предоставлен лишь тем, кто не зависит от государственной помощи. В случае невозможности или нежелания украинцев принять эти условия, им сохранится возможность оставаться под временной защитой.

Министерство внутренних дел Чехии подтвердило, что институт временной защиты для украинских беженцев будет сохранен и в будущем. В то же время существуют люди, которые стремятся остаться на территории Чехии на длительный срок и вложиться в строительство своего будущего там.

Так, в ведомстве отмечают, что власти предлагают предоставить экономически активным беженцам из Украины возможность получить статус долгосрочного проживания, аналогичный тому, который имеют иностранные граждане из стран, не входящих в Европейский союз.

Важно отметить, что на данный момент законопроект находится на стадии обсуждения. Рассмотрение начнется после принятия решения на уровне Европейского союза.

Какие права получат украинцы после принятия закона

Граждане Украины, которым будет предоставлено разрешение на постоянное проживание, будут иметь право на:

возможность свободно участвовать на рынке труда;

освобождение от необходимости прохождения адаптационно-интеграционного курса;

биометрическую карточку вместо визовой наклейки;

возможность зарегистрировать транспортное средство на себя.

Также в МВД Чехии отмечается, что для получения разрешения на длительное проживание необходимо, чтобы все члены семьи проходили процедуру. Если, например, разрешение получает мать, то ребенок не может остаться под временной защитой.

Для получения разрешения на долговременное проживание, нужно:

находиться на территории Чехии минимум 2 года;

иметь загранпаспорт;

предоставить документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

предоставить документ о месте проживания на территории Чехии;

предоставить справку о несудимости.

Согласно новым правилам, изменения могут быть внедрены уже в 2025 году.

Напомним, что ранее на странице чешского МВД для украинских беженцев Naši Ukrajinci сообщалось, что некоторых украинских беженцев в Чехии лишат права на временную защиту. Речь о гражданах, которые не успели пролонгировать ее условия, поскольку это нужно было сделать до 15 марта 2024 года.