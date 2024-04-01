Украинские беженцы в Румынии могут остаться в 2024 году без финансовой поддержки

Румынские власти так и не могут ответить, когда органы местного публичного управления смогут получить необходимые суммы для выплат денежной компенсации украинским беженцам.

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Румынское правительство на конец первого квартала 2024 года пока что так и не предусмотрело денежную помощь украинским беженцам. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям Румынии (IGSU).

Некоторые денежные суммы были выплачены беженцам из Украины в январе и феврале этого года, однако это оказались задолженности конца прошлого, 2023-го.

По информации издания, IGSU также отмечала, что в течение прошлого года фиксировались задержки с выплатой компенсаций украинским беженцам, чему причиной, по словам инспекции, стал дефицит бюджета. Это привело даже к тому, что в ноябре украинские беженцы вышли на акцию протеста к Министерству финансов страны.

Вместе с тем, румынские власти так и не могут ответить, когда органы местного публичного управления смогут получить необходимые суммы для выплат, хотя еще год назад, как подчеркивает Euractiv, глава представительства Еврокомиссии в Румынии Рамона Кириак уточняла: Бухаресту открыт доступ к европейским фондам, чтобы не возникало проблем в решении этого вопроса.

Что известно об украинских беженцах в Румынии

По данным Генеральной инспекции, сейчас в стране зарегистрировано более 78 тысяч украинцев. При этом все взрослые должны быть зафиксированы в окружных агентствах по трудоустройству, в муниципалитете Бухареста либо уже работать в Румынии, а дети обязаны посещать учебные заведения.

Фактически Румыния занимает восьмое место среди европейских стран, принимающих беженцев из воюющей Украины.

Что касается финансовой поддержки, то до апреля прошлого года она выдавалась по программе 50/20 румынским семьям, которые принимали украинцев. То есть ежедневная помощь составляла 50 лей, или 10 евро, на проживание и 20 лей — на питание.

В мае 2023 года суммы ежемесячной финансовой поддержки украинцев уменьшились:

750 лей (150 евро) — для отдельных физических лиц;

2000 лей (402 евро) — для семей плюс дополнительно 600 лей (120 евро) на человека на питание.

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