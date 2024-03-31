С началом полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного убежища. Весной 2022-го казалось, что это ненадолго, и уже вскоре подавляющее большинство вынужденных мигрантов вернутся домой. Но сейчас уже понятно, что даже возвращение половины беженцев можно будет считать настоящей победой.

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Как показал опрос мигрантов из Украины SAM-UKR, большинство украинских беженцев (четверо из пяти) получили определенный статус правовой защиты в стране текущего проживания, преимущественно в форме временной защиты. Какой опыт, потребности и намерения на будущее имеют украинцы в Европе? Ответы на эти вопросы узнал Фокус.

Намерения на будущее: вернутся не раньше окончания войны

По результатам опроса SAM-UKR, большинство украинцев в Европе не возвращались в Украину с момента отъезда, хотя некоторые совершили один или несколько визитов, чтобы навестить близких, проверить состояние своего имущества и вещей. Отвечая на вопрос, когда они вернутся домой, респонденты чаще всего отвечают, что это произойдет после окончания войны.

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"Раз в полгода я езжу домой навестить родителей, — рассказала в разговоре с Фокусом мать двоих детей Татьяна, которая до войны жила в Запорожье, — Все это очень тяжело и физически, и морально, и материально. Родители уезжать не хотят, я с детьми пока вернуться не могу. Семья разорвана пополам. Однако дети уже привыкли к жизни в Литве — младшая прожила здесь большую часть своей жизни. Поэтому после войны будем возвращаться с радостью, но и с разбитым сердцем".

Многие украинские дети прожили в новых странах большую часть своей жизни Фото: The Telegraph

Ольга ездит в Киев каждые две недели: полмесяца живет в Польше вместе с мужем и четырьмя детьми, полмесяца — вместе с родителями в Киеве. "Муж уже привык по две недели "быть на хозяйстве", а мне так удобнее, потому что родители не чувствуют себя брошенными. К тому же, у меня практика в Киеве — я психолог. Почти все мои клиенты остались со мной, поэтому две недели я принимаю онлайн, две — офлайн", — говорит собеседница Фокуса.

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Оксана переехала в Ирландию в первую неделю войны, а потом забрала к себе 60-летнего отца. "Друзей он себе не приобрел, очень скучает, никак не может адаптироваться, — рассказывает Оксана, — А тут еще с предприятия, откуда он ушел на пенсию, зовут обратно на работу — работать уже совсем некому. Несколько месяцев назад папа всерьез собрался возвращаться домой, и тут в его офис влетела ракета, и именно в ту часть, где он работал. Погибли люди. И эта мысль, что если бы он уехал, его бы уже не было, не отпускает. Решил еще раз попробовать адаптироваться на месте. Я этому рада, потому что я, скорее всего, в Украину буду ездить разве что в гости".

Географическая диспропорция: чем дальше от дома, тем меньше желания возвращаться

Как показал опрос, респонденты, которые не выразили намерение возвращаться в Украину, среди причин называли беспокойство о безопасности, ухудшение экономической ситуации в Украине и наличие лучших возможностей в стране пребывания. Также респонденты говорили о страхе, что их дома и жизнь в Украине разрушены, тревоге, связанной с опытом войны, и вообще о нежелании повторного перемещения. Желание остаться в ЕС подкреплено лучшими возможностями трудоустройства для респондентов и образования для их детей, а также надеждами на лучшее будущее.

Основными причинами возвращения домой опрашиваемые называли воссоединение семьи, возвращение к прежнему образу жизни, вклад в восстановление Украины

В то же время основными причинами возвращения домой опрошенные называли воссоединение семьи, возвращение к прежнему образу жизни, вклад в восстановление Украины. Также среди причин часто упоминалась неудовлетворенность жизнью в ЕС, в частности проблемы с доступом к работе из-за языкового барьера или субъективное ощущение снижения качества жизни по сравнению с Украиной.

Данные исследования свидетельствуют о том, что те, кто уехал в сопровождении партнера, менее склонны возвращаться после войны. Более того: почти половина респондентов рассказали о планах, что члены семьи присоединятся к ним в нынешней стране пребывания. Также наблюдалась географическая диспропорция в намерениях вернуться после войны: респонденты, находящиеся в соседних с Украиной государствах, выражали большую готовность вернуться, чем те, кто находится в других странах, например, в Скандинавии.

Респонденты, находящиеся в соседних с Украиной государствах, выражали большую готовность вернуться, чем те, кто находится в других странах, например, в Скандинавии

Некоторые респонденты рассказывали о намерениях переехать из нынешней страны пребывания из-за бюрократических преград, а также из-за неопределенности относительно долгосрочного правового статуса. Среди причин, побудивших респондентов задуматься о переезде в другую страну ЕС, были названы перспективы расширения возможностей трудоустройства, лучшие схемы интеграции, а также наличие друзей и родственников или диаспоры.

Время не на пользу: с каждым днем количество желающих вернуться тает

Эксперты не устают повторять: главным фактором возвращения украинцев домой является безопасность. Причем, как уверенность в том, что семья будет в безопасности и в любой момент в дом не прилетит ракета, так и в том, что мужчин не будут отправлять на фронт.

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Однако, говорят эксперты, и после окончания войны не стоит рассчитывать на безусловное возвращение даже половины мигрантов .

По мнению директора консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталия Михайлова, без дополнительных вопросов после окончания войны вернутся около 20%. "Это, во-первых, люди, которые скучают по семье, друзьям и дому, а, во-вторых, те, кому есть куда возвращаться. То есть регион, где они жили или планируют жить, не оккупирован, есть жилье и работа. В таком случае они вернутся или сразу после завершения боевых действий, или дождутся конца учебного года, чтобы дети имели возможность доучиться, и приедут в мае-июне", — отметил Михайлов в разговоре с Фокусом.

Безопасность для украинцев — это уверенность, что в дом не прилетит ракета

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова в комментарии Фокусу отмечала: каждый день боевых действий уменьшает вероятность возвращения украинцев домой: во-первых, увеличивается количество тех, кому некуда возвращаться, во-вторых, улучшается адаптация беженцев на новых местах.

По мнению эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игара Тышкевича, надежды на возвращение хотя бы 60% из тех, кто уехал, — просто мечты. Если дети пошли в школу, если произошла интеграция, вероятность возвращения крайне мала. Кейсы других стран говорят о возвращении 60-80%, если эмиграция длилась менее года, 40-50% — от года до двух, а дальше минус 10% каждый последующий год.

Если эмиграция длилась от года до двух, возвращаются лишь 40-50%, а дальше минус 10% каждый следующий год Фото: УНИАН

А если заплатить? Эксперты не в восторге

В последнее время ходят слухи о том, что правительство даже готово рассмотреть денежные компенсации, чтобы стимулировать украинцев возвращаться домой. Но экономисты говорят, что это плохая идея. "Да, экономику эти деньги могли бы оживить, однако, на мой взгляд, такие "финансовые стимулы" были бы крайне несправедливы, — считает экономист Андрей Мартынюк. — Во-первых, можно добиться обратного эффекта: за границу выедут все, кто могут, чтобы их потом "стимулировали". Во-вторых, есть большая вероятность, что такие выплаты получат заробитчане, уклонисты от мобилизации и т. д. И, наконец, это приведет к конфликту в обществе, потому что те, кто переживают эти страшные годы в Украине, заслуживают поддержки не меньше".

Чтобы люди действительно хотели возвращаться домой, нужно восстанавливать жилье, создавать рабочие места, развивать экономику

По мнению экономиста, чтобы люди действительно хотели возвращаться домой, нужно восстанавливать жилье, создавать рабочие места, развивать экономику. А деньги для оживления экономики, если они, конечно, будут, лучше направлять на помощь пенсионерам и другим малообеспеченным, а не платить мигрантам за возвращение.

Виталий Михайлов считает, что вопрос целесообразности выплат тем, кто захочет вернуться, сложный. Во-первых, не понятно, откуда на это все возьмутся деньги. Во-вторых, остро встает проблема социальной справедливости: если людям, которые всю войну просидели в Европе, платить, условно говоря, по 5 тысяч евро, то тем, кто пережил войну в Украине, наверное, было бы справедливо заплатить не меньше. К тому же, говорят специалисты, нужен эффективный механизм целевого использования этих денег, чтобы не получилось так, что люди приедут домой на положенное для выплат время, а потом снова поедут в Европу.

По мнению экономистов, денежные компенсации, чтобы стимулировать украинцев возвращаться домой, плохая идея Фото: коллаж Фокус

"Но при всех этих вопросах, на мой взгляд, обещания финансово помочь в случае возвращения, это гораздо лучше, чем страшилки "всех мужчин вернем насильно", "арестуем недвижимость", "заблокируем счета". Кнут, наверное, в таких вопросах тоже нужен, но все же пряники работают лучше", — подытожил Михайлов.