Специалисты массово выехали: кого критически не хватает на рынке труда в Украине

Наибольший дефицит возник в сфере медицины, а еще среди рабочих профессий, ведь все больше людей стремятся работать онлайн.

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Из-за мобилизации и массовой эмиграции граждан Украина столкнулась с потерей примерно трети своей трудоспособной рабочей силы. Так, за последний год в стране число логопедов сократилось на несколько десятков. Это означает, что как минимум 500 детей с нарушениями речи остались без необходимого специалиста для их поддержки. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Как сообщают журналисты, в одном из районов столицы был зафиксирован острый дефицит специалистов, которые способны исправить речь ребенку. Родители вынуждены сами осваивать техники, чтобы исправить ситуацию.

"Логопеды, особенно те, которые занимаются самыми сложными случаями, выезжают из страны быстрее, чем новые получают образование", — говорится в материале.

Также в издании добавляют, что многие студенты, которые выезжают за границу, остаются работать там и не возвращаются в Украину, что также становится причиной острого дефицита кадров во всех сферах.

Так, каждый год количество специалистов сокращается. Это касается не только логопедов, но и других профессионалов.

"С начала полномасштабного вторжения несколько раз вырос спрос на психологов и психиатров. Собственно, с медициной мы видим именно рост количества вакансий кое-где на 60-70%, как сравнивать до полномасштабного вторжения", — говорит редактор WORK.UA Евгения Кузенкова в комментарии изданию.

По ее словам, самый серьезный дефицит наблюдается в медицинской сфере, а также среди рабочих профессий, где овладение навыками требует значительного времени. Это связано с тем, что все больше людей предпочитают работу в онлайн-сфере, где не требуется длительное обучение.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, какие профессии в Украине будут очень актуальными через пять лет.

Также, по словам экономиста Михаила Кухара во втором квартале 2024 года зарплаты украинцев достигнут довоенного среднего уровня — 600 долларов.