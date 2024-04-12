Пенсия по возрасту или по инвалидности: какие выплаты выгоднее оформить украинцам

В настоящее время пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 100% от пенсии по возрасту, II группы – 90% от пенсии по возрасту, а III группы – 50%.

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Некоторым гражданам Украины предоставляется возможность выбора между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности. Какая из этих альтернатив будет наиболее выгодной, определяется в зависимости от индивидуальных обстоятельств каждого конкретного случая. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Что известно про пенсию по инвалидности ІІІ группы

Для лиц с инвалидностью III группы минимальная пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту. Тем не менее, в определенных ситуациях оформление пенсии по возрасту может оказаться более выгодным.

Например, если человек еще не достиг пенсионного возраста, но имеет полный стаж работы, то его выплаты по пенсии могут быть одинаковыми, независимо от того, получает ли он пенсию по возрасту или по инвалидности. В такой ситуации нет необходимости менять тип пенсии.

Что известно про пенсию по инвалидности I и II группы

Сейчас пенсия для лиц с инвалидностью I группы равна 100% от пенсии по возрасту, а для II группы – 90%. Поэтому важно учитывать возраст и стаж страхования человека при выборе типа пенсии.

Для выхода на пенсию в 2024 году необходимо определенное количество стажа:

в 60 лет — не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года — 21 год страхового стажа;

в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

К слову, 29 марта стало известно, кому из украинцев и когда увеличат пенсии в 2024 году. Перерасчет произойдет в автоматическом порядке. Украинцам не придется дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Также напомним, пенсионерам в возрасте от 70 лет предоставляют надбавку к выплатам. Ее размер составляет от 300 до 579 гривен.