Точно не в апреле: в ПФУ объяснили, когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Как пояснили в Пенсионном фонде, апрельский перерасчет пенсий состоится после того, как в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования появятся данные по уплате единого взноса за I квартал текущего года.

Related video

В Украине в апреле пересчитают пенсии гражданам, которые решили не оставлять работу даже после выхода на заслуженный отдых. Но увеличенную пенсию граждане смогут получить не раньше июня, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Там пояснили, что автоматический перерасчет пенсионных выплат произойдет у тех украинцев, которые продолжили работать после получения пенсии или после ее перерасчета. Размер выплат изменится у тех пенсионеров, которые приобрели 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта 2024 года.

Важно

Пенсионеры могут получить дополнительные три года страхового стажа: кого это касается

"Если после назначения/предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения/предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что индексация пенсий для работающих пенсионеров стартовала с 1 апреля. Но сам перерасчет состоится, когда в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования появятся данные по уплате единого взноса за І квартал текущего года. Для подачи отчетов об уплате есть еще месяц, поскольку процесс длится до 10 мая.

"То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет проведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", — отметили в Пенсионном фонде.

Там также добавили, что работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, перерасчет выплат проведут только, если граждане достигли пенсионного возраста.

Индексация пенсий 2024: последние новости

В марте в рамках первого этапа индексации пенсий выплаты пересчитали для более 10 миллионов человек. В итоге их пенсии выросли, в среднем, на 322 гривны. Таким образом средние пенсии повысились с 5 395 гривен до 5 717 гривен.

Важно

Поможет опыт Германии или Австрии: как в Украине хотят изменить принцип начисления пенсий

К слову, 29 марта стало известно, кому из украинцев и когда увеличат пенсии в 2024 году. Перерасчет произойдет в автоматическом порядке. Украинцам не придется дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Также напомним, пенсионерам в возрасте от 70 лет предоставляют надбавку к выплатам. Ее размер составляет от 300 до 579 гривен.