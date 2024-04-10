Точно не у квітні: в ПФУ пояснили, коли перерахують пенсії працюючим пенсіонерам

Як пояснили у Пенсійному фонді, квітневий перерахунок пенсій відбудеться після того, як в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування з'являться дані щодо сплати єдиного внеску за І квартал поточного року.

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В Україні у квітні перерахують пенсії громадянам, які вирішили не залишати роботу навіть після виходу на заслужений відпочинок. Але збільшену пенсію громадяни зможуть отримати не раніше червня, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Коли перерахують пенсії працюючим пенсіонерам

Там пояснили, що автоматичний перерахунок пенсійних виплат відбудеться в тих українців, які продовжили працювати після отримання пенсії або після її перерахунку. Розмір виплат зміниться в тих пенсіонерів, які набули 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня 2024 року.

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"Якщо після призначення/попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється", — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що індексація пенсій для працюючих пенсіонерів стартувала з 1 квітня. Але сам перерахунок відбудеться, коли в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування з'являться дані щодо сплати єдиного внеску за І квартал поточного року. Для подачі звітів про сплату є ще місяць, оскільки процес триває до 10 травня.

"Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня", — зауважили у Пенсійному фонді.

Там також додали, що працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, перерахунок виплат проведуть лише, якщо громадяни досягли пенсійного віку.

Індексація пенсій 2024: останні новини

У березні в рамках першого етапу індексації пенсій виплати перерахували для понад 10 мільйонів людей. У підсумку їхні пенсії зросли, у середньому, на 322 гривні. Таким чином середні пенсії підвищилися зі 5 395 гривень до 5 717 гривень.

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До слова, 29 березня стало відомо, кому з українців та коли збільшать пенсії у 2024 році. Перерахунок відбудеться в автоматичному порядку. Українцям не доведеться додатково звертатися до Пенсійного фонду. Також нагадаємо, пенсіонерам віком від 70 років надають надбавку до виплат. Її розмір становить від 300 до 579 гривень.