Пенсіонери можуть отримати додаткові три роки страхового стажу: кого це стосується

Українцям нараховують додатковий страховий стаж за період догляду за дитиною. Однак отримати ці роки можуть лише громадяни, які виконали умови та надали необхідні документи.

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Частині українців можуть додати три роки страхового стажу. У тому, що для цього потрібно, розібрались 13 березня у виданні "На пенсії".

Хто може розраховувати на додатковий стаж?

Відповідно до закону українцям нараховуються додаткові роки стажу за період догляду за дитиною, коли особа не працювала.

Однак законодавством встановлені такі умови:

догляд за дитиною здійснювався до того, як вона досягла трирічного віку;

особа отримувала допомогу по догляду за дитиною.

З 2005 року додатковий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку.

Як отримати додатковий страховий стаж?

Якщо період догляду за дитиною не був врахований, його потрібно оформити через Пенсійний фонд.

Для цього треба подати такі документи:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт;

документ, який підтверджує відсутність роботи під час догляду за дитиною (наприклад, виписка з трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності);

у разі смерті дитини — свідоцтво про смерть.

Якщо дитина постраждала від катастрофи на ЧАЕС — умови інші

Також до страхового стажу можна додати період догляду за дитиною до 12 років, якщо вона постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС.

Для цього необхідно подати такі документи:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (свідоцтво про смерть);

посвідчення постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС;

документ, який підтверджує відсутність роботи до досягнення дитиною 12 років;

заяву про неотримання чорнобильської пільги.

Відпустка для догляду за дитиною

Також українці можуть отримати відпустку для догляду за дитиною 3-6 років. Однак до страхового стажу цей період нарахований не буде.

Відпустку можуть зарахувати до:

загального стажу;

безперервного стажу;

стажу роботи за спеціальністю.

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