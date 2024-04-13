Одна категория пенсионеров может получить надбавку в 20%: что для этого нужно

Для получения надбавки к пенсии нужно иметь специальное удостоверение, подтверждающее проживание лица в горном населенном пункте.

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Некоторые пенсионеры в Украине могут получить прибавку к пенсии в размере 20%. Об этом сообщило издание "ТСН.ua".

Согласно закону Украины "О статусе горных населенных пунктов", на такую специальную помощь от государства могут рассчитывать те пенсионеры, которые проживают в горных населенных пунктах или сталкиваются с недостаточно развитыми отраслями в некоторых местах проживания.

В частности, размер надбавки определяется индивидуально для каждого гражданина, сейчас это 20% от основной пенсионной выплаты.

Как получить прибавку к пенсии

Такую надбавку к пенсии могут получить люди, которые имеют специальное удостоверение о подтверждении проживания в горном населенном пункте. Для его оформления нужно обратиться к местным властям или ЦПАУ, тогда как процесс получения занимает до 30 дней.

Можно ли такую надбавку получить переселенцам

Переселенцы со статусом ВПЛ, проживающие в горном районе, могут оформить надбавку. Для них оформление удостоверения происходит согласно стандартной процедуре и предоставлением необходимых документов.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые пенсионеры могут получить льготу на оплату коммунальных услуг в размере 100%. Это касается лиц определенных профессий, которые работали и жили в сельской местности.

Ранее стало известно, что для тех внутренне перемещенных лиц, которые не прошли процедуру идентификации, временно приостановили выплату пенсий с апреля. В частности, в Винницкой области идентификацию прошли только 50% переселенцев.