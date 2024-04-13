Одна категорія пенсіонерів може отримати надбавку у 20%: що для цього потрібно

Для отримання надбавки до пенсії потрібно мати спеціальне посвідчення, яке підтверджує проживання особи в гірському населеному пункту.

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Деякі пенсіонери в України можуть отримати надбавку до пенсії в розмірі 20%. Про це повідомило видання "ТСН.ua".

Згідно з законом України "Про статус гірських населених пунктів", на таку спеціальну допомогу від держави можуть розраховувати ті пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах або стикаються з недостатньо розвинутими галузями в деяких місцях проживання.

Зокрема, розмір надбавки визначається індивідуально для кожного громадянина, нині це 20% від основної пенсійної виплати.

Як отримати надбавку до пенсії

Таку надбавку до пенсії можуть отримати люди, які мають спеціальне посвідчення щодо підтвердження проживання в гірському населеному пункту. Для його оформлення потрібно звернутися до місцевої влади або ЦНАП, тоді як процес отримання займає до 30 днів.

Чи можна таку надбавку отримати переселенцям

Переселенці зі статусом ВПО, які проживають у гірському районі, можуть оформити надбавку. Для них оформлення посвідчення відбувається згідно зі стандартною процедурою та наданням необхідних документів.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді розповіли, що деякі пенсіонери можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг у розмірі 100%. Це стосується осіб певних професій, які працювали та жили в сільській місцевості.

Раніше стало відомо, що для тих внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації, тимчасово призупинили виплату пенсій з квітня. Зокрема, у Вінницькій області ідентифікацію пройшли лише 50% переселенців.