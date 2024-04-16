Несмотря на обещания выйти из России: Raiffeisen Bank объявил о сотнях новых вакансий, — FT

Руководство банка заявляет о непростой ситуации, поскольку полученные в России прибыли нельзя вывести за границу, а любая продажа их бизнеса потребует одобрения Кремля.

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Недавно австрийский Raiffeisen Bank International опубликовал сотни объявлений о вакансиях в России. Это говорит о наличии амбициозных планов компании в этой стране, что полностью противоречит ее официальным заявлениям о намерении выйти с рынка. Об этом пишет издание Financial Times.

Авторам материала удалось найти более 2400 объявлений о трудоустройстве, которые разместил в России австрийский кредитор еще в декабре. Из них около 1500 имеют отношение к управлению продажами и обслуживанию клиентов.

В тексте одного из объявлений речь идет о том, что "главными целями банка являются существенное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов".

Американское издание отмечает, что это объявление не совпадает с многократными заявлениями Raiffeisen о желании сократить и продать свой бизнес в России после объявления российским президентом Владимиром Путиным начала полномасштабного вторжения в Украину. В течение двух лет банк выступает западным кредитором с наибольшим количеством операций в России. За его деятельностью активно наблюдают чиновники американского Министерства финансов, а также на него постоянно давит Европейский центральный банк, требуя вывода капитала из России.

После обращения за комментарием в Raiffeisen в компании заявили, что после выводов FT главный исполнительный директор Иоганн Штробль дал распоряжение о начале срочного расследования.

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Войну не замечают: Raiffeisen Bank продолжит работу в России

В отчете, который предоставило правление российской дочерней компании банка, сказано, что рекламу выпустили с использованием шаблонной информации о банке и его амбициях в России, которую "ошибочно не обновили с момента начала полномасштабного вторжения в Украину".

"Процесс сокращения российского бизнеса будет происходить в 2024 году. Райффайзен продолжает работать над потенциальной сделкой, продажей или выделением, что приведет к отделению Райффайзенбанка России из группы. Эти объявления о работе не отражают мер, принятых банком для сокращения своего российского бизнеса, а также не соответствуют будущим планам по нему", — пояснили в Raiffeisen.

Банк оказался в непростой ситуации

Представители руководства банка утверждают, что они оказались в сложной ситуации, поскольку прибыли, полученные в России, нельзя вывести за границу, а для любой продажи их бизнеса требуется одобрение Кремля. Вместе с этим "банк должен поддерживать свой бизнес в России в рабочем состоянии, чтобы привлечь покупателя, не поддерживая при этом открыто российскую экономику военного времени".

Кредитование в России австрийским банком было сокращено, и такие действия планируется продолжить и в дальнейшем. С начала 2022 года его кредитный портфель уменьшился на 56%. К тому же все корреспондентские отношения с другими российскими банками также сократились.

По словам пресс-службы Raiffeisen, причиной большого объема публикаций стали проблемы удержания сотрудников. Банк вынужден платить завышенные зарплаты и бонусы, чтобы удержать сотрудников отдела продаж, которые сейчас работают неполный рабочий день, но которые, как утверждают в банке, необходимы для продажи бизнеса.

Как известно, Украина призвала банковскую группу Raiffeisen Bank International и другие австрийские компании отказаться от бизнеса в России и не финансировать войну. Несмотря на это банк до сих пор продолжает работу, хотя и заявляет, что ищет способы выхода с российского рынка.

Также, российская "дочка" Raiffeisen Bank предоставляет кредитные каникулы гражданам РФ, которые воюют в Украине.

17 декабря стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank International.

Также Фокус писал, что 31 марта 2023 года в Национальном банке Украины назвали правильным решение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) продать свои активы в России. В то же время в НБУ отмечают, что заявление австрийского банка не содержит конкретного плана.