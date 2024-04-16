Попри обіцянки вийти з Росії: Raiffeisen Bank оголосив про сотні нових вакансій, — FT

Керівництво банку заявляє про непросту ситуацію, оскільки отримані в Росії прибутки не можна вивести за кордон, а будь-який продаж їхнього бізнесу потребуватиме схвалення Кремля.

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Нещодавно австрійський Raiffeisen Bank International опублікував сотні оголошень про вакансії в Росії. Це говорить про наявність амбітних планів компанії у цій країні, що повністю суперечить її офіційним заявам про намір вийти з ринку. Про це пише видання Financial Times.

Авторам матеріалу вдалося знайти понад 2400 оголошень про працевлаштування, які розмістив у Росії австрійський кредитор ще у грудні. З них біля 1500 мають відношення до управління продажами та обслуговування клієнтів.

В тексті одного з оголошень мова йде про те, що "головними цілями банку є суттєве розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів".

Американське видання наголошує, що це оголошення не збігається з багаторазовими заявами Raiffeisen про бажання скоротити та продати свій бізнес у Росії після оголошення російським президентом Володимиром Путіним початку повномасштабного вторгнення в Україну. Впродовж двох років банк виступає західним кредитором з найбільшою кількістю операцій в Росії. За його діяльністю активно спостерігають чиновники американського Міністерства фінансів, а також на нього постійно тисне Європейський центральний банк, вимагаючи виведення капіталу з Росії.

Після звернення за коментарем у Raiffeisen у компанії заявили, що після висновків FT головний виконавчий директор Йоганн Штробль дав розпорядження про початок термінового розслідування.

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Війну не помічають: Raiffeisen Bank продовжить роботу в Росії

У звіті, який надало правління російської дочірньої компанії банку, сказано, що рекламу випустили з використанням шаблонної інформації про банк та його амбіції в Росії, яку "помилково не оновили з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну".

"Процес скорочення російського бізнесу буде відбуватися у 2024 році. Райффайзен продовжує працювати над потенційною угодою, продажем або виділенням, що призведе до відокремлення Райффайзенбанку Росії з групи. Ці оголошення про роботу не відображають заходів, вжитих банком для скорочення свого російського бізнесу, а також не відповідають майбутнім планам щодо нього", ‒ пояснили в Raiffeisen.

Банк опинився у непростій ситуації

Представники керівництва банку стверджують, що вони опинилися в складній ситуації, оскільки прибутки, отримані в Росії, не можна вивести за кордон, а для будь-якого продажу їхнього бізнесу потрібне схвалення Кремля. Разом з цим "банк повинен підтримувати свій бізнес у Росії в робочому стані, аби залучити покупця, не підтримуючи при цьому відкрито російську економіку воєнного часу".

Кредитування в Росії австрійським банком було скорочено, і такі дії планується продовжити і надалі. З початку 2022 року його кредитний портфель зменшився на 56%. До того ж всі кореспондентські відносини з іншими російськими банками також скоротилися.

За словами пресслужби Raiffeisen, причиною великого обсягу публікацій стали проблеми утримання співробітників. Банк змушений платити завищені зарплати і бонуси, аби утримати співробітників відділу продажів, які зараз працюють неповний робочий день, але які, як стверджують у банку, необхідні для продажу бізнесу.

Як відомо, Україна закликала банківську групу Raiffeisen Bank International та інші австрійські компанії відмовитися від бізнесу в Росії та не фінансувати війну. Попри це банк досі продовжує роботу, хоча й заявляє, що шукає способи виходу з російського ринку.

Також, російська "дочка" Raiffeisen Bank надає кредитні канікули громадянам РФ, які воюють в Україні.

17 грудня стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International.

Також Фокус писав, що 31 березня 2023 року у Національному банку України назвали правильним рішення австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) продати свої активи у Росії. Водночас в НБУ наголошують, що заява австрійського банку не містить конкретного плану.