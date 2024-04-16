Российская алюминиевая компания "Русал" опасается из-за санкций потерять треть экспорта, — СМИ

США и Великобритания запретили поставлять новый российский алюминий, медь и никель на биржи, включая Лондонскую биржу металлов, но санкции не запрещают продажу металла производителями трейдерам или потребителям.

Related video

Российская алюминиевая компания "Русал" опасается, что новые санкции со стороны США и Великобритании в отношении металлов подвергнут риску 36% продаж. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкционные ограничения могут повлиять на по меньшей мере 1,5 миллиона тонн его годовых продаж по сравнению с его производством в 3,8 миллиона тонн в прошлом году. "Русал" может быть вынужден сократить показатели производства. До 36% его продаж могут оказаться под угрозой из-за санкций, введенных Великобританией и США, сообщает источник, близкий к компании.

Важно

Россия и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы обойти санкции, — Reuters (фото)

Эта оценка противоречит большинству западных аналитиков, которые утверждали, что санкции против российских металлов, введенные в пятницу, окажут ограниченное влияние на основной спрос и предложение. США и Великобритания запретили поставлять новый российский алюминий, медь и никель на биржи, включая Лондонскую биржу металлов, но санкции не запрещают продажу металла производителями трейдерам или потребителям.

Большое количество покупателей полагаются на возможность поставки на LME, и многие физические контракты включают положения, которые позволяют покупателям уйти, если металл производителя перестает быть доставленным. Одним из крупнейших клиентов "Русала" является компания Glencore Plc, которая имеет долгосрочный контракт на покупку больших объемов его продукции.

"Русал" обеспокоен тем, что Glencore использует санкции для применения положения о форс-мажорных обстоятельствах или попытается договориться о сниженной цене на металл, сообщило другое лицо, знакомое с этим вопросом. В компании от комментариев отказались. Glencore не сразу ответил на запрос о комментарии.

Напомним, 5 апреля издание Newsweek сообщило, что союзники бросают Россию, поскольку США усиливают вторичные санкции. Джанет Йеллен, министр финансов США, отметила, что без каких-либо колебаний примет во внимание санкционные решения американских властей и будет использовать "новый инструментарий, способствующий уничтожению российской военной машины".