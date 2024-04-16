Російська алюмінієва компанія "Русал" побоюється через санкції втратити третину експорту, – ЗМІ

США та Велика Британія заборонили постачати новий російський алюміній, мідь і нікель на біржі, включно з Лондонською біржею металів, але санкції не забороняють продаж металу виробниками трейдерам або споживачам.

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Російська алюмінієва компанія "Русал" побоюється, що нові санкції з боку США та Великої Британії щодо металів піддадуть ризику 36% продажів. Про це повідомляє Bloomberg.

Санкційні обмеження можуть вплинути на щонайменше 1,5 мільйона тонн його річних продажів у порівнянні з його виробництвом у 3,8 мільйона тонн торік. "Русал" може бути змушений скоротити показники виробництва. До 36% його продажів можуть опинитися під загрозою через санкції, запроваджені Великобританією та США, повідомляє особа, близька до компанії.

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Росія та Китай торгують міддю під виглядом металобрухту, щоб обійти санкції, — Reuters (фото)

Ця оцінка суперечить більшості західних аналітиків, які стверджували, що санкції проти російських металів, запроваджені в п’ятницю, матимуть обмежений вплив на основний попит і пропозицію. США та Велика Британія заборонили постачати новий російський алюміній, мідь і нікель на біржі, включно з Лондонською біржею металів, але санкції не забороняють продаж металу виробниками трейдерам або споживачам.

Велика кількість покупців покладаються на можливість постачання до LME, і багато фізичних контрактів включають положення, які дають змогу покупцям піти, якщо метал виробника перестає бути доставленим. Одним із найбільших клієнтів "Русала" є компанія Glencore Plc, яка має довгостроковий контракт на купівлю великих обсягів його продукції.

"Русал" занепокоєний тим, що Glencore використає санкції для застосування положення стосовно форсмажорних обставин або спробує домовитися про знижену ціну на метал, повідомила інша особа, знайома з цим питанням. У компанії від коментарів відмовилися. Glencore не відразу відповів на запит стосовно коментаря.

Нагадаємо, 5 квітня видання Newsweek повідомило, що союзники кидають Росію, оскільки США посилюють вторинні санкції. Джанет Єллен, міністерка фінансів США, наголосила, що без будь-яких вагань візьме до уваги санкційні рішення американської влади і використовуватиме "новий інструментарій, що сприяє знищенню російської військової машини".