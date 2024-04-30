Никаких отклонений: в "Энергоатоме" опровергли фейки о ситуации на Хмельницкой АЭС

"Энергоатом" сообщает, что данные о радиационном состоянии в зонах ответственности структур компании можно найти на официальном сайте НЭК.

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Национальная энергетическая компания "Энергоатом" 30 апреля официально сообщила, что распространенные в анонимных телеграм-каналах слухи о якобы внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС и повышение в результате этого радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях являются дезинформацией. Об этом говорится в сообщении на официальном телеграм-канале "Энергоатома".

Компания подчеркивает, что все изложенные "факты" являются фейковыми и указанная информация не соответствует действительности.

"Хмельницкая атомная электростанция работает в штатном режиме. Никаких отклонений от нормальной эксплуатации атомной станции нет, как и нет никаких "внештатных ситуаций". Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм", — отмечается в релизе компании.

"Энергоатом" обращает внимание на то, что подобные дезинформационные кампании направлены на создание дестабилизации в украинском обществе, дискредитацию власти и профильных структур и ослабление возможностей страны в борьбе с российской агрессией. В сообщении акцентируется, что именно подобные фейки использует государство-агрессор для своих ИПСО.

"Вопрос информационной безопасности, что является составляющей национальной безопасности страны, сверхважен во время полномасштабной войны. Поэтому призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять фейки", — обращается "Энергоатом" к широкой общественности.

При этом компания предоставляет ссылку на данные о радиационном состоянии в зонах ответственности структур "Энергоатома".

Напомним, что сейчас на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый.

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Напомним, Фокус 30 апреля сообщил, что, по данным НЭК "Укрэнерго", дефицит мощности в украинской энергосистеме будет ощущаться в течение многих месяцев из-за значительного объема повреждений тепло- и гидроэлектростанций.

Кроме того, Фокус писал, что 10 апреля в "Укрэнерго" призвали промышленность обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно, поскольку собственная генерация станет "win-win ситуацией" как для оператора, так и для промышленности.