Жодних відхилень: у "Енергоатомі" спростували фейки про ситуацію на Хмельницькій АЕС

"Енергоатом" повідомляє, що дані про радіаційний стан у зонах відповідальності структур компанії можна знайти на офіційному сайті НЕК.

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Національна енергетична компанія "Енергоатом" 30 квітня офіційно повідомила, що поширені в анонімних телеграм-каналах чутки про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС і підвищення внаслідок цього радіаційного фону в Хмельницькій і Рівненській областях є дезінформацією. Про це йдеться в повідомленні на офіційному телеграм-каналі "Енергоатому".

Компанія підкреслює, що всі викладені "факти" є фейковими й зазначена інформація не відповідає дійсності.

"Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних "позаштатних ситуацій". Радіаційний стан на станції перебуває в межах чинних норм", — зазначається в релізі компанії.

"Енергоатом" звертає увагу на те, що подібні дезінформаційні кампанії спрямовані на створення дестабілізації в українському суспільстві, дискредитацію влади й профільних структур і послаблення можливостей країни в боротьбі з російською агресією. В повідомленні акцентується, що подібні фейки саме використовує держава-агресор для своїх ІПСО.

"Питання інформаційної безпеки, що є складовою національної безпеки країни, надважливе під час повномасштабної війни. Тому закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел і не поширювати фейки", — звертається "Енергоатом" до широкого загалу.

Водночас компанія надає посилання на дані про радіаційний стан у зонах відповідальності структур "Енергоатому".

Нагадаємо, що наразі на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен.

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Нагадаємо, Фокус 30 квітня повідомив, що, за даними НЕК "Укренерго", дефіцит потужності в українській енергосистемі відчуватиметься впродовж багатьох місяців через значний обсяг пошкоджень тепло- та гідроелектростанцій.

Також Фокус писав, що 10 квітня в "Укренерго" закликали промисловість забезпечувати себе електроенергією самостійно, оскільки власна генерація стане "win-win ситуацією" як для оператора, так і для промисловості.