Пасхальная корзина подорожала: сколько потратят украинцы в 2024 году (инфографика)

В пасхальной корзине 2024 года больше всего подорожали буженина и вино. Также есть один продукт, цена которого остается стабильной — это водка, выяснили журналисты.

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Украинцы на Пасху-2024 потратят на 100 или 173 грн больше, собирая два разных варианта пасхальной корзины. Если обойтись без церковного вина и купить более дешевые яйца, то можно уложиться в 1 283 грн. О том, сколько стоят продукты для праздника, подсчитали на портале агентства "Укринформ".

Журналисты проанализировали цены в семи сетевых супермаркетах Украины и учли данные информационного финансового портала. Расчеты сделаны для семьи из четырех человек, которые складывают пасхальную корзину из традиционного набора продуктов — кулича, различных видов мяса, сыра, масла, яиц, овощей. Сравнение цен показало единственный продукт, на который не изменилась цена на Пасху-2024 — это водка. Больше всего выросла цена (в процентах) — на хрен и вино. Кроме того, кое-что подешевело — например, яйца, овощи и фрукты.

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На основе полученной информации авторы составили две инфографики:

если в корзину добавить два вида алкогольных напитков — водку и вино — то придется потратить 1 721 грн, то есть на 107 грн больше, чем в 2023 году.

если обойтись без алкоголя и несколько сэкономить на других продуктах, то расходы — 1 283 грн, то есть на 173,5 грн больше, чем в предыдущем году.

Пасха-2024 — сколько потратят украинцы

Состав более дорогой Пасхальной корзины 2024 — набор из 14 позиций:

кулич — 189 гривен за 1 кг домашней выпечки (дороже 2023 года на 11%, старая цена — 170 грн);

домашняя колбаса — 200 гривен за 0,5 кг (+15,9%, 172,5 грн);

крашанки — 44 гривен за 10 шт. (дешевле на 32,2%, старая цена — 68 грн);

буженина — 270 гривен за 0,5 кг (+20,5%, 224 грн);

твердый сыр — 260 гривен за 0,5 кг (+15,5%, 225 грн);

сало — 120 гривен за 0,5 кг (+9%, 110 грн);

хрен — 26 гривен за 150 г (+52,9%, 17 грн);

мягкий сыр — 117 гривен за 0,5 кг (+6%, 110 грн);

сливочное масло — 76 гривен за 200 г (+8,5%, 70 грн);

помидоры — 59 гривен за 0,5 кг (-24%, 77,5 кг);

огурцы — 64 гривен за 0,5 кг (-32,6%, 95 грн);

яблоки — 25 гривен за 1 кг (-3,8%, 26 кг);

вино "Кагор" — 150 гривен за бутылку (+16,3%, 129 грн);

водка — 121 гривен за 0,5 л (+0,8%, 120 грн).

Пасха-2024 — состав более дорогой корзины Фото: Укринформ

Состав более дешевой корзины на Пасху-2024 — девять позиций. Авторы инфографики сделали подсчеты без алкоголя, овощей и фруктов (оставили только хрен), и использовали более дешевые яйца. В итоге вышли на сумму, которая на 500 грн меньше "богатого" набора.

Пасха 2024 — состав более дешевой корзины Фото: Укринформ

Отметим, 27 апреля ученые "Институт аграрной экономики" провели собственные подсчеты цены корзины на Пасху-2024. Профессиональное исследование показало, что она будет стоить 1 400 грн, то есть на 200 грн больше, чем в 2023 году.

Напоминаем, ранее Фокус собрал рекомендации, какой набор продуктов должен быть в традиционной корзине на Пасху. Кроме того, в период пасхальных праздников есть дела, которыми нельзя заниматься, а есть такие, которые нужно делать обязательно.