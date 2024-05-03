Великодній кошик подорожчав: скільки витратять українці у 2024 році (інфографіка)

У великодньому кошику 2024 році найбільше подорожчали буженина та вино. Також є один продукт, ціна якого лишається стабільною — це горілка, з'ясували журналісти.

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Українці на Великдень-2024 витратять на 100 або 173 грн більше, збираючи два різні варіанти великоднього кошика. Якщо обійтись без церковного вина і купити дешевші яйця, то можна вкластись у 1 283 грн. Про те, скільки коштують продукти для свята, підрахували на порталі агентства "Укрінформ".

Журналісти проаналізували ціни у семи мережевих супермаркетах України та врахували дані інформаційного фінансового порталу. Розрахунки зроблені для сім'ї з чотирьох осіб, які складають великодній кошик з традиційного набору продуктів — паски, різних видів м'яса, сиру, масла, яєць, овочів. Порівняння цін показало єдиний продукт, на який не змінилась ціна на Великдень-2024 — це горілка. Найбільше зросла ціна (у відсотках) — на хрін та вино. Крім того, дещо подешевшало — наприклад, яйця, овочі та фрукти.

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На основі отриманої інформації автори склали дві інфографіки:

якщо у кошик додати два види алкогольних напоїв — горілку і вино — то доведеться витратити 1 721 грн, тобто на 107 грн більше, ніж у 2023 році.

якщо обійтись без алкоголю і дещо зекономити на інших продуктах, то витрати — 1 283 грн, тобто на 173,5 грн більше, ніж у попереднього року.

Великдень-2024 — скільки витратять українці

Склад дорожчого Великоднього кошика 2024 — набір з 14 позицій:

паска — 189 гривень за 1 кг домашньої випічки (дорожче за 2023 рік на 11%, стара ціна — 170 грн);

домашня ковбаса — 200 гривень за 0,5 кг (+15,9%, 172,5 грн);

крашанки — 44 гривень за 10 шт. (дешевше на 32,2%, стара ціна — 68 грн);

буженина — 270 гривень за 0,5 кг (+20,5%, 224 грн);

твердий сир — 260 гривень за 0,5 кг (+15,5%, 225 грн);

сало — 120 гривень за 0,5 кг (+9%, 110 грн);

хрін — 26 гривень за 150 г (+52,9%, 17 грн);

м'який сир — 117 гривень за 0,5 кг (+6%, 110 грн);

вершкове масло — 76 гривень за 200 г (+8,5%, 70 грн);

помідори — 59 гривень за 0,5 кг (-24%, 77,5 кг);

огірки — 64 гривень за 0,5 кг (-32,6%, 95 грн);

яблука — 25 гривень за 1 кг (-3,8%, 26 кг);

вино "Кагор" — 150 гривень за пляшку (+16,3%, 129 грн);

горілка — 121 гривень за 0,5 л (+0,8%, 120 грн).

Великдень-2024 - склад дорожчого кошика Фото: Укрінформ

Склад дешевшого кошика на Великдень-2024 — дев'ять позицій. Автори інфографіки зробили підрахунки без алкоголю, овочів та фруктів (залишили лише хрін), та використали дешевші яйця. В підсумку вийшли на суму, яка на 500 грн менша за "багатший" набір.

Великдень 2024 - склад дешевшого кошика Фото: Укрінформ

Зазначимо, 27 квітня науковці "Інститут аграрної економіки" провели власні підрахунки ціни кошика на Великдень-2024. Фахове дослідження показало, що він коштуватиме 1 400 грн, тобто на 200 грн більше, ніж у 2023 році.

Нагадуємо, раніше Фокус зібрав рекомендації, який набір продуктів має бути у традиційному кошику на Великдень. Крім того, у період великодніх свят є справи, якими не можна займатись, а є такі, які потрібно робити обов'язково.