Для пенсионеров в Украине, помимо выплат, законодательство предусматривает ряд льгот. Фокус выяснил, какая именно помощь пенсионерам предоставляется.

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При наличии пенсионного удостоверения граждане Украины имеют право на ряд льгот, в частности жилищных. В 2024-м Пенсионного фонд Украины продолжает автоматически предоставлять льготы на оплату коммуналки тем, кто ее получал в течение прошлого года. Об этом говорится на сайте учреждения.

Фокус дополнительно расспросил юриста не только о помощи с оплатой платежек, но и обо всех актуальных льготах пенсионерам в 2024 году.

Государственные льготы: на что имеет право пенсионер в Украине

Жилищная субсидия, бесплатный проезд в общественном наземном транспорте, кроме такси, железнодорожном транспорте пригородного сообщения, освобождение от уплаты земельного налога — и это все не все, на что может рассчитывать неработающий по возрасту человек.

Отметим, что минимальная пенсия в Украине выросла до 2361 грн, поэтому для облегчения финансового положения и соцзащиты пенсионеров государство предлагает им ряд льгот, определенных Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для пенсионеров законодательство предусматривает ряд льгот, в частности освобождение от уплаты земельного налога

Для пенсионеров законодательство предусматривает ряд льгот, в частности:

освобождение от уплаты земельного налога — для лиц, получающих пенсию по возрасту;

бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта и во время железнодорожного сообщения (только на пригородные рейсы);

бесплатная юридическая помощь по вопросам пенсионного обеспечения, выплат, наследства, оформления недвижимости, защиты прав потребителей (консультации, составление документов, защита и представительство интересов в суде);

получение жилищной субсидии (для покрытия расходов на коммунальные услуги);

ряд бесплатных медицинских услуг для людей пожилого возраста.

Для пенсионеров предусмотрено право на получение бесплатной правовой помощи

"В случае нарушения прав лицо имеет право обратиться в суд. Для этого для пенсионеров предусмотрено право на получение бесплатной правовой помощи, о чем уже было сказано выше. Самые распространенные запросы — вопросы пенсионного обеспечения (перерасчет пенсии по возрасту, по стажу работы, по инвалидности и т.д.). Эту помощь оказывают центры бесплатной юридической помощи, с которыми сотрудничают юристы и адвокаты, и работа последних оплачивается из Государственного бюджета", — отмечает в комментарии Фокусу адвокат Дарья Старовойтова.

Для того, чтобы получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, кроме пенсионного удостоверения, необходимо предоставить ряд документов Фото: УНИАН

Как работают различные льготы для пенсионеров в Украине

По словам юристки, Украина предоставляет пенсионерам различные льготы, но воспользоваться ими можно при наличии соответствующего удостоверения.

Жилищная субсидия

"В Украине 100% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение печного топлива и сжиженного газа может предоставляться лицам, имеющим особые заслуги перед родиной, и семье умершего лица, имеющего особые заслуги", — говорит специалист.

А по информации Пенсионного фонда Украины, пользоваться льготами в пределах установленных норм имеют право:

бывшие педагоги;

медики и фармацевты;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений и бывшие работники в сфере культуры.

Правда, члены семьи пенсионеров льготы не получают.

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"Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу", — разъясняют в ПФУ.

В 2024 году налоговые соцльготы равны 4240 грн и предоставляются в течение 12 месяцев от месяца определения права на них.

Для того, чтобы получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, кроме пенсионного удостоверения, необходимо предоставить следующие документы:

справку или записи в трудовой книжке, которые удостоверяют данные о работе человека в сельской местности по специальностям, которые перечислялись выше;

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

На основании предоставленных документов информация о льготнике вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Право на скидку в 50% по оплате квартплаты имеют дети войны, а также опекуны детей умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС Фото: УНИАН

Льгота на оплату квартплаты в размере 50% и 25%

Кроме многодетных семей, опекунов, жен и мужей умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС, право на скидку в 50% имеют дети войны, а также опекуны детей умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также в Пенсионном фонде напоминают, что скидку на оплату коммуналки в 25% получают дети войны.

Отметим, для того, чтобы получить одну из таких государственных субсидий, пенсионер должен обратиться в социальные службы, подать заявление и декларацию о доходах.

По закону пенсионер может пользоваться льготами по уплате земельного налога

Льгота по уплате земельного налога для пенсионеров: как это работает

Согласно п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие аварии на ЧАЭС.

По закону пенсионер может пользоваться льготами по уплате земельного налога для ведения личного крестьянского хозяйства в размере не более 2 гектаров.

В перечень видов земельных участков в случае льготной оплаты земельного налога не входят участки, образовавшиеся благодаря переданным по решению соответствующего совета земельных долей (паев)

Также льгота предоставляется, если земля используется для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара.

Земля используется для индивидуального дачного строительства? Тогда льгота предоставляется в случае, если ее размер не превышает 0,10 гектара.

Для строительства индивидуальных гаражей земельный участок имеет предельные нормы не более 0,01 гектара, а для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

В Государственной налоговой службе Украины отмечают, что в перечень видов земельных участков в случае льготной оплаты земельного налога не входят участки, образовавшиеся благодаря переданным по решению соответствующего совета земельных долей (паев).

Если пенсионер имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, то для получения льгот нужно подать письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка о самостоятельном избрании / изменении его (такое заявление подается до 1 мая текущего года).

Украинцы с наличием пенсионного удостоверения имеют право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте Фото: УНИАН

Льготный проезд для пенсионеров: что нужно знать

Украинцы с наличием пенсионного удостоверения имеют право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте (кроме такси) и в железнодорожном транспорте пригородного сообщения без ограничения по месту жительства.

Но если в трамваях, троллейбусах и метро пенсионное удостоверение действует безотказно, то с водителями маршрутных такси часто возникают проблемы.

Для пенсионеров законодательством предусмотрен ряд льгот, в частности бесплатная юридическая помощь Фото: УНИАН

Отметим, что согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" от 5 апреля 2001 года льготные перевозки пассажиров, которые пользуются такими правами, автомобильные перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не имеют права отказываться от перевозки льготников, кроме случаев, предусмотренных законом.

Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность, согласно закону

Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность по закону, отмечают юристы.

"Перевозчики не могут по собственному усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить. Виды и объемы льготных перевозок устанавливаются заказом, в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок", — разъясняет эксперт.

Такие установленные законодательством льготы никто не может ограничить, а потому требование на получение услуги с перевозчика со стороны льготника всегда будет правомерным. Нарушение права льготника на проезд общественным пассажирским транспортом (безосновательный отказ со стороны водителя) влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) (ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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Если пенсионеру безосновательно отказали в перевозке, нужно:

узнать название перевозчика, его контакты, что, как правило, содержится возле водительского сиденья;

фамилию, имя и отчество водителя;

номер транспортного средства;

время, маршрут, а также приобрести билет, сохранить его, а в случае обращения в суд необходимо наличие свидетелей.

С этими данными следует обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в полицию (по номеру 102), в территориальное управление Госслужбы по безопасности на транспорте или транспортный отдел городского совета.

Если вопрос не решат, то следует обратиться в центры или бюро правовой помощи Украины, адрес которых можно узнать по телефону контакт-центра 0-800-213-103.

Кстати, юридическая помощь в таком случае также предоставляется на льготных условиях.

Перевозчики не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить

Юридическая помощь пенсионерам

Граждане Украины при наличии пенсионного удостоверения имеют доступ к бесплатной юридической помощи, финансируемой из госбюджета.

Пенсионерам предоставляются бесплатные защита и представительство интересов в судах, госорганах, органах местного самоуправления, помощь в составлении процессуальных документов, например, наследства.

В Украине пенсионеры и пожилые люди имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг

Бесплатные медицинские услуги для пожилых людей

В Украине пенсионеры и пожилые люди имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг.

"Это направлено на то, чтобы предотвратить болезнь, начать лечение или поддерживать контроль течения хронического заболевания", — пояснили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

На время действия военного положения рецепт на "Доступные лекарства" может быть не только электронный, но и бумажный

Как получить лекарства и с какими болезнями их выдают

Прежде всего пациент должен обратиться к семейному врачу, который предоставит рецепт для получения медицинских препаратов в рамках программы "Доступные лекарства". Речь идет о препаратах, которые необходимы пациенту для поддержания удовлетворительного состояния здоровья при наличии хронической болезни. В частности, бесплатно предоставляют лекарства от таких заболеваний:

сердечно-сосудистые;

профилактика инсультов и инфарктов;

бронхиальная астма;

диабет II типа;

несахарный диабет;

инсулинозависимый диабет (инсулины);

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

хроническое обструктивное заболевание легких.

Пациент должен обратиться к семейному врачу, который предоставит рецепт для получения медицинских препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" Фото: apteka.ua

"На время действия военного положения рецепт на "Доступные лекарства" может быть не только электронный, но и бумажный. Выписать его может любой врач первичного звена, не обязательно тот, с которым заключена декларация", — отметили в НСЗУ.

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В учреждении добавили, что семейный врач также может выписать рецепт в системе, а больной — получить лекарства по номеру рецепта.

В программе медицинских гарантий также предусмотрено предоставление специализированной медицинской помощи пожилым людям:

консультации специалистов;

анализы;

обследования;

госпитализации;

операции.

В частности, врачи отмечают приоритетное лечение инсульта и инфаркта, а также обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Отметим, что пациенты пожилого возраста и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить помощь в любом медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ.

Пациенты пожилого возраста и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить помощь в любом медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ

Есть возможность получить право на бесплатную парковку

Отметим, что право на бесплатное место на парковке предоставляет орган местного самоуправления.

Специальное направление, позволяющее не платить за место на парковке, предоставляется:

водителям с инвалидностью,

водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью,

общественным организациям лиц с инвалидностью

Основанием для предоставления на автостоянке такого места является выданное органом местного самоуправления направление.