Коммунальные услуги для украинцев могут отключить: юрист назвала причину

По словам адвоката Анастасии Цыбулько, поставщики услуг могут подать в суд, чтобы взыскать задолженность, если лицо отказывается платить добровольно или заключить договор реструктуризации.

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Гражданам Украины могут начислять штрафы за неоплату коммунальных услуг, а также приостановить поставку этих услуг должникам. Об этом сообщила юрист Анастасия Цыбулько в в комментарии изданию "24 канал".

Адвокат отметила, что в законодательстве не установлена минимальная сумма задолженности, следовательно, поставщик коммунальных услуг вправе самостоятельно определять, когда приостановить поставку услуг.

Одновременно она подчеркнула, что запрет на отключение коммунальных услуг, начисление штрафов и пеней действует лишь на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий.

Согласно высказыванию юриста, поставщики услуг имеют право обратиться в суд для взыскания задолженности, если клиент отказывается платить добровольно или не соглашается заключить договор о реструктуризации платежей.

"Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности", – объяснила Цыбулько

Она отметила, что если у лица нет возможности оплатить задолженность, то оно может подать заявление на реструктуризацию долга перед поставщиком услуг. В этом случае срок погашения долга может быть растянут до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов должника.

Напомним, выплата пенсий пенсионерам ВПЛ, которые не прошли идентификацию, возобновляется после ее прохождения.

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