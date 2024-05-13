Пенсии многодетным матерям: при каких условиях выплаты назначают досрочно

Согласно законодательсву, время ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в страховой стаж матери.

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Женщины, воспитывающие троих и более детей, могут получить право на досрочную пенсию по возрасту, достигнув 50 лет и имея 15 лет стажа в системе страхования. Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

По данным ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", женщины, которые родили и воспитали пятерых или более детей до шестилетнего возраста, имеют возможность получить досрочную пенсию по возрасту, достигнув 50 лет и имея не менее 15 лет страхового стажа.

В случае, если матери нет или она не может получить досрочную пенсию, отцу детей (если он воспитывал пятерых или более детей) также предоставляется возможность получить досрочную пенсию по возрасту, достигнув 55 лет и имея не менее 20 лет страхового стажа.

Период времени, когда неработающая мать ухаживала за малолетними детьми до достижения каждым трехлетнего возраста (до 01.01.2004 года), может быть засчитан как стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

Согласно законодательству, с начала 2004 года время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста учитывается в страховом стаже матери, если матери (или другому лицу) предоставляется пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Для получения досрочных пенсионных выплат многодетным матерям необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" матерям, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, к размеру пенсии назначается надбавка — пенсия за особые заслуги перед Украиной в размере от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Напомним, что ранее замминистра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко заявил, что родителей трех и более детей, которые не платят алименты, в Украине могут мобилизовать.