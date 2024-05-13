Пенсії багатодітним матерям: за яких умов виплати призначають достроково

Згідно із законодавством, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу матері.

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Жінки, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати право на дострокову пенсію за віком, досягнувши 50 років і маючи 15 років стажу в системі страхування. Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

За даними ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", жінки, які народили та виховали п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку, мають можливість отримати дострокову пенсію за віком, досягнувши 50 років та маючи щонайменше 15 років страхового стажу.

У разі, якщо матері немає або вона не може отримати дострокову пенсію, батькові дітей (якщо він виховував п'ятьох або більше дітей) також надається можливість отримати дострокову пенсію за віком, досягнувши 55 років і маючи не менше 20 років страхового стажу.

Період часу, коли мати, яка не працювала, доглядала малолітніх дітей до досягнення кожним з них трирічного віку (до 01.01.2004 року), може бути зарахований як стаж роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Згідно із законодавством, з початку 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку враховується до страхового стажу матері, якщо матері (або іншій особі) надається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Для отримання дострокових пенсійних виплат багатодітним матерям необхідно надати такі документи:

заява;

паспорт;

свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Відповідно до пункту 6 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" матерям, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, до розміру пенсії призначається надбавка — пенсія за особливі заслуги перед Україною в розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Нагадаємо, що раніше заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко заявив, що батьків трьох і більше дітей, які не платять аліменти, в Україні можуть мобілізувати.