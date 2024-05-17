Как показало исследование Фокуса, многие продукты в Европе предлагаются потребителю дешевле, чем в Украине. Эксперты объясняют это большими дотациями от Евросоюза, которые, в свою очередь, отличаются в разных странах в зависимости от эффективности аграрного лобби в правительствах, а также от того, как правительство отстаивает своих аграриев на европейском уровне. А наиболее активными борцами за деньги из европейского бюджета являются поляки.

Related video

Пачка сливочного масла 82% в украинских супермаркетах продается по цене от 76,80 грн за 180 г до 168,10 грн за 200 г. В то же время в Польше 200-граммовую пачку масла можно купить за 6,25 злотых (62,27 грн), а по акции — по 4,00 злотых (39,84 грн). В Эстонии польское масло вообще демпингует: 0,92 евро за 200 г (39,33 грн) — то есть дешевле, чем в самой Польше. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Неевропейские цены. 10 продуктов, которые в Украине стоят дороже, чем в Европе".

Важно

Действительно ли в Польше дешевле? Сколько стоят продукты в разных странах Европы

Эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова считает, что нет ничего удивительного в том, что в Польше и странах Балтии молочные продукты оказываются дешевле, чем в Украине. "Польша не является сырьевым рынком, 60% производимой сельскохозяйственной продукции она перерабатывает, — отметила эксперт в разговоре с Фокусом, — А предприятия, которые, кстати, Польша построила на грантовые средства от ЕС, являются одними из самых мощных производителей и экспортеров молочки".

Молочные продукты в Европе часто оказываются дешевле, чем в Украине Фото: Наталья Мичковская

Есть объяснение и тому, почему польское масло в Эстонии продается даже дешевле, чем в стране-производителе. Дело в том, говорит Руженкова, что Польша получила не только субсидии на строительство перерабатывающих предприятий, но и дотации из евробюджета для экспортеров после потери российского и белорусского рынков. Поэтому польская молочная продукция действительно может продаваться за рубежом дешевле, чем в Польше.

Польша получила не только субсидии на строительство перерабатывающих предприятий, но и дотации из евробюджета для экспортеров

"Мобильные поляки благодаря европоддержке быстро вышли на рынки Африки, Азии, Китая и не только. Внимательные покупатели могли заметить, что весь прошлый год польское сливочное масло преобладало на украинском рынке, — напоминает эксперт ВБ. — Наши производители не успели сориентироваться в изменениях потребительского спроса в начале войны и пропустили тот момент, когда Украине стало не хватать сливочного масла. Зато поляки охотно импортировали украинское сухое молоко и буквально завалили наш рынок польским сливочным маслом. К счастью, в этом году ситуация выравнивается, поэтому поляки снова меняют географию сбыта. Сегмент молочки очень мобильный и хорошо развивается".

По словам Оксаны Руженковой, нельзя не отметить и молочное производство стран Балтии: оно довольно развито, продукция разнообразна и пользуется спросом. "Балтийская школа молочников заслуживает уважения. К тому же, это сильные экспортеры, которые неплохо "толкаются локтями" на мировом рынке", — подытожила эксперт.

Важно

Много сладостей и мало белка: за какие ошибки в питании украинцы платят здоровьем и деньгами

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает: 70% доходов европейского фермера — это дотации."В ЕС очень высокий уровень дотаций на каждую единицу произведенного продукта. Можно сказать, что Европейский Союз достиг в аграрном секторе "аграрного социализма", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Олег Пендзин предлагает провести небольшое сравнение. Средний размер фермерского хозяйства в Польше составляет 10 га, средняя зарплата — 1500 долларов, земля — песчаный грунт, при этом действует строгое ограничение использования химии и пестицидов. А теперь условия в Украине: средний размер — 89 га, средняя зарплата — 400 долларов, земля — черноземы, и практически никаких ограничений в использовании химии. Очевидно, говорит эксперт, что при таких исходных данных о какой-то особо высокой эффективности польского фермера и речи нет: дело исключительно в дотациях.

В прошлом году поляки охотно импортировали украинское сухое молоко и буквально завалили наш рынок польским сливочным маслом Фото: "Укринформ"

Система дотаций аграриям в разных странах отличается в зависимости от эффективности аграрного лобби в правительствах, а также от того, как правительство отстаивает своих аграриев на европейском уровне, продолжает Олег Пендзин. По его словам, наибольшего успеха в этом достигли поляки — они очень активные борцы за деньги из европейского бюджета. А вот страны Балтии намного спокойнее.

Напомним, что у украинцев есть привычка прибедняться, и на самом деле они не всегда живут так плохо, как об этом говорят.

Ранее Фокус писал, сколько денег тратят на продукты украинцы, а сколько — европейцы.