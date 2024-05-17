Пенсии в Украине: в каких областях больше всего пенсионеров и как они получают деньги

Через текущие счета в банках пенсии получают 8,082 млн человек.

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Общая численность пенсионеров в Украине на 1 мая 2024 года составила 10,159 миллиона человек, что на 4 тысячи больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пенсии через текущие счета в банках получают 8,082 миллиона человек. Остальные 2,077 миллиона пенсионеров получают выплаты через "Укрпочту".

По данным источника, доля ПриватБанка составляет 58,7%, что соответствует 4,744 миллионам пенсионеров, получающих деньги через этот государственный банк. На втором месте находится государственный Ощадбанк, где 30,8% пенсионеров получают свои пенсии, что составляет 2,4873 миллиона человек.

Доля ПриватБанка постепенно увеличивается, в то время как доля Ощадбанка снижается.

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 311,4 тысячи человек, что составляет 3,8% от общего числа пенсионеров. Другие банки обслуживают 539,6 тысяч человек, что составляет 6,7% от общего числа получателей пенсий.

Рейтинг банков

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, сумма перечисления средств через банки за январь-апрель 2024 года составила 196,8 миллиарда гривен, что на 13,8% больше, чем в 2023 году, когда она составила 173 миллиарда гривен.

Рейтинг банков

По данным источника, наибольшее количество пенсионеров зарегистрировано в Днепропетровской области — 870,4 тысячи человек. Кроме того, в городе Киеве численность пенсионеров составляет 731,1 тысяч человек, а в Харьковской области — 694,1 тысячи человек.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.