Льготы для пенсионеров: какие услуги в Украине можно получить бесплатно

По данным ГНС, льгота предоставляется, если лицо имеет пенсионное удостоверение.

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Украинские пенсионеры имеют право на бесплатные услуги. Для получения льготы необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта, за исключением такси. Также пенсионеры имеют право бесплатно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения. Чтобы платить меньше за ЖКУ, лицо может оформить субсидию.

Пенсионерам предоставляются юридические услуги бесплатно или со значительной скидкой. В это входят такие виды помощи:

профессиональная консультация;

защита прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, освобождаются от уплаты земельного налога. Главное условие — их участок должен соответствовать установленным лимитам:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для проведения индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.