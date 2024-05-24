Не более 25%: Кабмин установил предел прибыльности для производителей боеприпасов ВСУ

Правительство надеется, что такие изменения позволят производителям расширить и модернизировать свои линии, а в Украине появятся новые компании по производству боеприпасов.

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Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому украинские производители боеприпасов могут получать прибыль в размере 25% от себестоимости этих боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство во время заседания 24 мая утвердило постановление, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости", — сказал Шмыгаль.

По его словам, это позволит производителям расширить и модернизировать свои линии.

В то же время Правительство ожидает увидеть новые компании и новые инвестиции.

"За последние два года мы существенно нарастили изготовление собственного оружия. Среди самых успешных кейсов — революция в сфере производства различных типов дронов. Одним из факторов успеха стало привлечение частных производителей. Мы установили для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов у нас за год выросло в 100 раз", — отметил Шмыгаль.

Теперь этот успешный кейс с дронами Кабмин будет масштабировать на изготовление боеприпасов.

Кроме того, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что реализации этого постановления правительство внесло изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов.

В частности, порядок дополнен новыми положениями относительно:

установление уровня доходности исполнителей государственных контрактов (договоров) на изготовление и поставку боеприпасов частной формы собственности в составе цены, на уровне не более 25% производственной себестоимости таких товаров;

предоставление возможности в отдельных случаях осуществлять приемку изготовленных боеприпасов без привлечения представительств государственных заказчиков в сфере обороны.

Напомним, 22 мая в Кабмине утвердили новые поощрения военных, которые они получат за уничтожение вражеской техники.

17 мая Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа.