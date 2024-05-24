Не більше ніж 25%: Кабмін встановив межу прибутковості для виробників боєприпасів ЗСУ
Уряд сподівається, що такі зміни дозволять виробникам розширити й модернізувати свої лінії, а в Україні з'являться нові компанії з виробництва боєприпасів.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої українські виробники боєприпасів можуть отримувати прибуток у розмірі 25% від собівартості цих боєприпасів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їхньої собівартості", — сказав Шмигаль.
За його словами, це дозволить виробникам розширити й модернізувати свої лінії.
Водночас уряд очікує побачити нові компанії та нові інвестиції.
"За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів — революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів", — зазначив Шмигаль.
Тепер цей успішний кейс із дронами Кабмін масштабуватиме на виготовлення боєприпасів.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що реалізації цієї постанови уряд вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.
Зокрема, порядок доповнено новими положеннями стосовно:
- встановлення рівня прибутковості виконавців державних контрактів (договорів) на виготовлення та постачання боєприпасів приватної форми власності в складі ціни, на рівні не більше ніж 25% виробничої собівартості таких товарів;
- надання можливості в окремих випадках здійснювати приймання виготовлених боєприпасів без залучення представництв державних замовників у сфері оборони.
Нагадаємо, 22 травня в Кабміні затвердили нові заохочення військових, які вони отримають за знищення ворожої техніки.
17 травня Кабінет Міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа.