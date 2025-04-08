Економічна спіраль смерті: чому Україна близька до неї і чи є рішення

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Як українській економіці не увійти в економічну "спіраль смерті"?

"Спіраллю смерті" економісти називають стагфляцію — тобто поєднання високої, галопуючої інфляції та падіння ВВП.

Чому це так критично?

Річ у тім, що поєднання гіперінфляції та рецесії призводить до своєрідного цугцвангу рішень, коли кожен хід призводить до "втрати фігури". З інфляцією потрібно боротися жорсткою монетарною політикою, стисненням грошової маси і високими процентними ставками. А з рецесією потрібно боротися м'якою монетарною політикою, розширенням грошової пропозиції та низькими кредитними ставками.

Як бачимо, стагфляція блокує ці рішення: доведеться пожертвувати або боротьбою з інфляцією, або зростанням ВВП.

Наскільки близько наша економіка підійшла до "економічної спіралі смерті"?

У 2024-му році ВВП зріс на 2,9% після відновлення на 5% у 2023-му та обвалу на 28% у 2022-му. Очевидне різке уповільнення темпів зростання на вичерпанні ефекту низької бази порівняння у вигляді 2022 року.

У четвертому кварталі 2024 року зафіксовано квартальне падіння на 0,1%. Дуже небезпечна тенденція в промисловому виробництві — падіння обсягів порівняно з попереднім місяцем.

У січні–лютому 2025 року зростання ВВП лише на 1,1%. За підсумками першого кварталу поточного року отримаємо мінімальне зростання ВВП, з ризиком майже нульової динаміки.

У другому кварталі — можливе падіння квартального ВВП з урахуванням зовнішнього чинника у вигляді торгових воєн.

Глобальна торгова війна б'є по Китаю, а він — наш торговий партнер номер один. Несолодко буде і ЄС, а він зараз — єдиний наш великий фінансовий донор.

Водночас інфляція в Україні зараз у річному обчисленні — 13,4%.

Минулого року я попереджав, що пік інфляції припаде на березень 2025 року, так і сталося.

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Наскільки українська економіка близька до "економічної спіралі смерті"?

Дуже близька. Буквально за кілька кроків.

Від сповзання до стагфляції нас поки що рятує зовнішня допомога, яка в умовах загрози глобальної рецесії стає дуже "тонкою червоною лінією" (під час глобальної кризи кожен рятує себе, а не допомагає іншим).

До нинішньої ситуації призвела низка чинників (загальну рамку у вигляді війни враховуємо апріорі):

Відсутність ефективної концепції промислової політики. Неакцентована на цілях зростання монетарна політика, яка і з інфляцією в підсумку не змогла впоратися. Відсутність загальної моделі зростання, адаптивної до воєнних умов.

Вироком нинішньої політики уряду є безробіття в розмірі 15% і завантаження економічного потенціалу лише на 70%.

В умовах війни, в економіці з правильними налаштуваннями, безробіття має бути практично відсутнє і становити 2–3% максимум.

Рівень безробіття в розмірі 15–20% — це ключовий індикатор того, що застосовувана економічна модель є неефективною.

В уряду і НБУ було три роки, коли зовнішнє фінансування на 40 млрд дол. на рік давало їм усі можливості для запуску моделі зростання.

Але цей час було безповоротно втрачено.

У 2023-му році зростання на 5% заколисало міністрів. Хоча навіть студенту першого курсу було зрозуміло, що тут спрацював банальний "відскік" після падіння на 28% у 2022-му (ефект низької бази).

Плюс, улюблена функція уряду — дирижизм фінансовими потоками. Діяти як регулювальник на фінансовому перехресті та перенаправляти ренту з основних потоків на користь ключових груп впливу.

Якщо не вжити екстрених заходів, до літа на нас чекає жорстка посадка економіки. А якщо Глобальна торгова війна розгориться — то до осені й масштабна криза.

Проблема полягає в тому, що стагфляція лікується лише шоковою терапією: обвалом реальних доходів населення і різким зростанням цін і тарифів. За вихід зі стагфляції стягується дуже велика плата — основна маса населення повинна стати в кілька разів біднішою.

Але навіть у мирний час такий сценарій вкрай небезпечний, оскільки може призвести до соціальної дестабілізації. А під час війни такий сценарій критичний, оскільки він руйнівний для тилу.

Тому в уряду і НБУ є максимум два місяці для вжиття екстрених заходів щодо недопущення такого сценарію.

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