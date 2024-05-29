Тарифы на газ в Украине: сколько нужно будет платить летом

Стоимость кубометра может отличаться в зависимости от поставщика услуг.

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Летом в Украине тариф на газ останется неизменным. Большинство потребителей будут оплачивать 7,96 грн за кубометр. Цена за кубометр может различаться в зависимости от поставщика. Об этом говорится в сообщении "ГазПравды".

"Как и в два предыдущих сезона стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – говорится в источнике.

Эти тарифы будут действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года. Однако два небольших поставщика, "Эру Людям" и "Галнефтегаз", на своих сайтах указали август 2024 года как конечную дату действия годовой цены.

Напомним, что подавляющему большинству украинских домашних потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет "Нафтогаз Украины". Его цена — 7,96 грн за кубометр. Для других поставщиков действуют следующие значения:

"Эру Людям" – 7,70;

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799;

"Нафтогаз Украина" – 7,96;

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96;

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98;

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99;

"Галнефтегаз" – 7,99;

"Львовэнергосбыт" – 8,20;

"Киевские энергетические услуги" – 8,46;

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46;

"Аскания Энерджи" – 9,95;

"Ритейл Сервис" – 9,99.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на пояснения юристов, существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу. Об этом говорится в статье Фокуса "Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".