Тарифы на газ в Украине: сколько нужно будет платить летом
Стоимость кубометра может отличаться в зависимости от поставщика услуг.
Летом в Украине тариф на газ останется неизменным. Большинство потребителей будут оплачивать 7,96 грн за кубометр. Цена за кубометр может различаться в зависимости от поставщика. Об этом говорится в сообщении "ГазПравды".
"Как и в два предыдущих сезона стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – говорится в источнике.
Эти тарифы будут действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года. Однако два небольших поставщика, "Эру Людям" и "Галнефтегаз", на своих сайтах указали август 2024 года как конечную дату действия годовой цены.
Напомним, что подавляющему большинству украинских домашних потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет "Нафтогаз Украины". Его цена — 7,96 грн за кубометр. Для других поставщиков действуют следующие значения:
- "Эру Людям" – 7,70;
- "Энерджи Трейд Груп" – 7,799;
- "Нафтогаз Украина" – 7,96;
- "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96;
- "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98;
- "Полтавагаз Сбыт" – 7,99;
- "Галнефтегаз" – 7,99;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20;
- "Киевские энергетические услуги" – 8,46;
- "Днепровские энергетические услуги" – 8,46;
- "Аскания Энерджи" – 9,95;
- "Ритейл Сервис" – 9,99.
Как ранее писал Фокус со ссылкой на пояснения юристов, существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу. Об этом говорится в статье Фокуса "Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".