Тарифи на газ в Україні: скільки потрібно буде платити влітку

Вартість кубометра може відрізнятися залежно від постачальника послуг.

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Влітку в Україні тариф на газ залишиться незмінним. Більшість споживачів оплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Ціна за кубометр може відрізнятися залежно від постачальника. Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди".

"Як і в два попередні сезони вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн", — ідеться в джерелі.

Ці тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак два невеликі постачальники, "Еру Людям" і "Галнафтогаз", на своїх сайтах вказали серпень 2024 року як кінцеву дату дії річної ціни.

Нагадаємо, що переважній більшості українських домашніх споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) газ нині постачає "Нафтогаз України". Його ціна — 7,96 грн за кубометр. Для інших постачальників діють такі значення:

"Еру Людям" — 7,70;

"Енерджі Трейд Груп" — 7,799;

"Нафтогаз України" — 7,96;

"Тернопільоблгаз Збут" — 7,96;

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98;

"Полтавагаз Збут" — 7,99;

"Галнафтогаз" — 7,99;

"Львівенергозбут" — 8,20;

"Київські енергетичні послуги" — 8,46;

"Дніпровські енергетичні послуги" — 8,46;

"Асканія Енерджі" — 9,95;

"Ритейл Сервіс" — 9,99.

Як раніше писав Фокус з посиланням на пояснення юристів, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу. Про це йдеться в статті Фокусу "Боржники без світла. Кому в Україні незабаром загрожує відключення електроенергії".