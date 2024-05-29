Тарифи на газ в Україні: скільки потрібно буде платити влітку
Вартість кубометра може відрізнятися залежно від постачальника послуг.
Влітку в Україні тариф на газ залишиться незмінним. Більшість споживачів оплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Ціна за кубометр може відрізнятися залежно від постачальника. Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди".
"Як і в два попередні сезони вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн", — ідеться в джерелі.
Ці тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак два невеликі постачальники, "Еру Людям" і "Галнафтогаз", на своїх сайтах вказали серпень 2024 року як кінцеву дату дії річної ціни.
Нагадаємо, що переважній більшості українських домашніх споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) газ нині постачає "Нафтогаз України". Його ціна — 7,96 грн за кубометр. Для інших постачальників діють такі значення:
- "Еру Людям" — 7,70;
- "Енерджі Трейд Груп" — 7,799;
- "Нафтогаз України" — 7,96;
- "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96;
- "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98;
- "Полтавагаз Збут" — 7,99;
- "Галнафтогаз" — 7,99;
- "Львівенергозбут" — 8,20;
- "Київські енергетичні послуги" — 8,46;
- "Дніпровські енергетичні послуги" — 8,46;
- "Асканія Енерджі" — 9,95;
- "Ритейл Сервіс" — 9,99.
Як раніше писав Фокус з посиланням на пояснення юристів, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу. Про це йдеться в статті Фокусу "Боржники без світла. Кому в Україні незабаром загрожує відключення електроенергії".