В Украине могут возобновить отключения света по графикам: почему и когда это произойдет

По словам исполняющего обязанности главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, уже 1 июня в плановый ремонт будут выведены еще два блока на АЭС, что и станет причиной дефицита в энергосистеме.

Related video

Из-за ремонта атомных блоков украинских потребителей электроэнергии могут ждать новые ограничения. Об этом во время заседания энергетического комитета Верховной Рады заявил и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, информирует Интерфакс-Украина.

По его словам, последние два дня ограничений в поставках электроэнергии не было в связи с выводом из ремонта двух энергоблоков.

"Через два дня у нас заходят в ремонт очередные блоки, и тогда, я думаю, "Укрэнерго" уже будет вводить ограничения", — сказал Котин.

В то же время он добавил, что блоки, которые планируют отправить на ремонт, в течение двух месяцев планируют вернуть в работу.

Ранее глава Министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что к началу следующего отопительного сезона будут работать все девять энергоблоков АЭС, доступных Украине. Их общая мощность составляет 7,8 ГВт.

При этом в Укрэнерго сообщали, что в течение суток отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируются.

Как известно, в период с 22 марта страна-агрессор ВС РФ осуществили пять ракетно-дронных атак по энергосистеме Украины. По данным "Укрэнерго", в результате существенных повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

Напомним, что с 14 мая во всех областях Украины были введены контролируемые аварийные отключения света из-за значительного дефицита электроэнергии.

Также глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцам следует быть готовыми к периодическому применению графиков отключения света в течение лета 2024 года из-за сложной ситуации в энергосистеме.