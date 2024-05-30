В Україні можуть відновити відключення світла за графіками: чому і коли це станеться

За словами виконуючого обов'язки голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, вже 1 червня в плановий ремонт буде виведено ще два блока на АЕС, що й стане причиною дефіциту в енергосистемі.

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Через ремонт атомних блоків українських споживачів електроенергії можуть чекати нові обмеження. Про це під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради заявив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, останні два дні обмежень у постачанні електроенергії не було у зв'язку з виведенням з ремонту двох енергоблоків.

"Через два дні в нас заходять в ремонт чергові блоки, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", — сказав Котін.

Водночас він додав, що блоки, які планують відправити на ремонт, впродовж двох місяців планують повернути в роботу.

Раніше глава Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що до початку наступного опалювального сезону будуть працювати всі дев’ять енергоблоків АЕС, доступних Україні. Їхня загальна потужність становить 7,8 ГВт.

При цьому в Укренерго повідомляли, що впродовж доби відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів не прогнозуються.

Як відомо, в період з 22 березня країна-агресор ЗС РФ здійснили п’ять ракетно-дронових атак по енергосистемі України. За даними "Укренерго", внаслідок суттєвих пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

Нагадаємо, що з 14 травня в усіх областях України було запроваджено контрольовані аварійні відключення світла через значний дефіцит електроенергії.

Також глава правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українцям слід бути готовими до періодичного застосування графіків відключення світла впродовж літа 2024 року через складну ситуацію в енергосистемі.