Не тільки восени та взимку: в "Укренерго" розповіли, як довго ще відключатимуть світло

За словами голови правління енергетичної компанії Володимира Кудрицького, поки що Україні не вистачає потужностей для того, щоб покривати потреби населення. Сприятливі погодні умови можуть поліпшити ситуацію, але наступні місяці будуть складними.

Related video

В Україні знову почали масово діяти графіки вимкнення світла, проте потепління, що фіксується останні кілька днів, може частково поліпшити ситуацію в енергетиці. Детальніше про це висловився голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, підвищення температури повітря цього тижня надасть можливість уникнути відключень електроенергії для низки споживачів як вночі, так і вранці. Водночас наступні місяці можуть бути важкими для країни.

"Як ми й оголосили, завтра (20 травня, — ред.) з 6 вечора до опівночі будуть, імовірно, застосовані графіки погодинних відключень для промисловості та населення у зв'язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити вечірній пік споживання. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, температура довкілля очікується вищою. Відповідно споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня", — заявив Володимир Кудрицький.

В "Укренерго" сподіваються, що сприятливі погодні умови дадуть змогу уникнути відключень уночі та вранці, коли фіксується максимальний рівень споживання.

На запитання про те, скільки ще за часом можуть тривати наступні відключення в компанії заявили, що найважчими можуть бути літо, осінь і зима, коли почне значно холоднішати.

"За цих умов світло вимикатимуть, поки не відновиться генерація. Це займе місяці. І це за умови, що не буде нових обстрілів. Протягом літа і протягом осені та наступної зими нам треба бути готовими до того, що періодично графіки відключень можуть бути застосовані. Ми зараз у такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит виробництва електроенергії, електростанції швидко відновити після таких важких пошкоджень неможливо", — підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що в Україні буде дефіцит електроенергії ще два роки, про що заявляли в Центрі дослідження енергетики. Директор Олександр Харченко підтвердив, що в Україні "відвертий дефіцит" генерувальних потужностей. Він попередив, що швидко вирішити ці проблеми не вдасться.