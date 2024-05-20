Не только осенью и зимой: в "Укрэнерго" рассказали, как долго еще будут отключать свет

По словам председателя правления энергетической компании Владимира Кудрицкого, пока что Украине не хватает мощностей для того, чтобы покрывать потребности населения. Благоприятные погодные условия могут улучшить ситуацию, но последующие месяцы будут сложными.

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В Украине снова начали массово действовать графики отключения света, однако потепление, которое фиксируется последние несколько дней, может частично улучшить ситуацию в энергетике. Детальнее об этом высказался председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, повышение температуры воздуха на этой неделе предоставит возможность избежать отключений электроэнергии для ряда потребителей как ночью, так и утром. В то же время, следующие месяцы могут быть тяжелыми для страны.

"Как мы и объявили, завтра (20 мая, — ред.) с 6 вечера до полуночи будут вероятно применены графики почасовых отключений для промышленности и населения в связи с тем, что в энергосистеме не хватает мощности для того, чтобы покрыть вечерний пик потребления. Если сравнивать с прошлой неделей, то погодные условия будут более благоприятными, температура окружающей среды ожидается выше. Соответственно, потребление будет немного меньше, чем было на прошлой неделе", — заявил Владимир Кудрицкий.

В "Укрэнерго" надеются, что благоприятные погодные условия позволят избежать отключений ночью и утром, когда фиксируется максимальный уровень потребления.

На вопрос о том, сколько еще по времени могут длиться последующие отключения в компании заявили, что тяжелыми могут быть лето, осень и зима, когда начнет значительно холодать.

"При данных условиях свет будут выключать, пока не восстановится генерация. Это займет месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы нам надо быть готовыми к тому, что периодически графики отключений могут быть применены. Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит производства электроэнергии, электростанции быстро восстановить после таких тяжелых повреждений невозможно", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 16 мая сообщалось, что в Украине будет дефицит электроэнергии еще два года, о чем заявляли в Центре исследования энергетики. Директор Александр Харченко подтвердил, что в Украине "откровенный дефицит" генерирующих мощностей. Он предупредил, что быстро решить эти проблемы не удастся.