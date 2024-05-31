Как изменятся летние субсидии в Украине: чего ждать с 1 июня

Некоторым категориям населения придется обратиться в органы социальной защиты с заявлением и декларацией о доходах.

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С 1 июня 2024 года в Украине вступят в силу изменения в процедуре оформления жилищных субсидий на неотапливаемый сезон. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Теперь для получения субсидий потребуется повторное обращение в случаях аренды жилья, проживания внутренних переселенцев, несоответствия между фактически проживающими и зарегистрированными лицами и других подобных ситуациях. Кроме того, для жителей Харькова и области будет значительно увеличен размер субсидий на электроэнергию.

По данным источника, для большинства граждан, которые уже получают субсидии, начисление пособия на летний сезон произойдет автоматически, если не произошло изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйств.

Таким образом, тем, кто уже получает помощь, не нужно подавать новое заявление. Пенсионный фонд будет использовать текущие данные для расчета размера субсидии, на которую может претендовать домохозяйство. Однако отдельные категории граждан должны будут обратиться в органы социальной защиты с заявлением и декларацией о доходах. Это касается тех, кто:

арендует жилое помещение и оплачивает коммунальные услуги;

являются внутриперемещенными лицами;

имеет разногласия между числом фактически проживающих и зарегистрированных лиц в домохозяйстве;

желает получить субсидию на покупку сжиженного газа, жесткого или жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, некоторые граждане, проживавшие на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, где органы соцзащиты не могли выполнять свои функции, должны переоформить субсидию. Это касается домохозяйств, получавших помощь в период военного положения по специальному механизму. Для продления помощи они должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение месяца, иначе выплаты могут быть прекращены.

Напомним, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.

Также 28 апреля стало известно, что часть украинцев может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Это касается лиц, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день.