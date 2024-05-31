Як зміняться літні субсидії в Україні: чого чекати з 1 червня

Деяким категоріям населення доведеться звернутися до органів соціального захисту із заявою та декларацією про доходи.

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З 1 червня 2024 року в Україні набудуть чинності зміни в процедурі оформлення житлових субсидій на неопалювальний сезон. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Тепер для отримання субсидій знадобиться повторне звернення у випадках оренди житла, проживання внутрішніх переселенців, невідповідності між особами, які фактично проживають, та зареєстрованими особами та інших подібних ситуаціях. Крім того, для жителів Харкова та області буде значно збільшено розмір субсидій на електроенергію.

За даними джерела, для більшості громадян, які вже отримують субсидії, нарахування допомоги на літній сезон відбудеться автоматично, якщо не відбулося змін у майновому стані або складі домогосподарств.

Отже, тим, хто вже отримує допомогу, не потрібно подавати нову заяву. Пенсійний фонд використовуватиме поточні дані для розрахунку розміру субсидії, на яку може претендувати домогосподарство. Однак окремі категорії громадян повинні будуть звернутися до органів соціального захисту із заявою та декларацією про доходи. Це стосується тих, хто:

орендує житлове приміщення та оплачує комунальні послуги;

є внутрішньопереміщеними особами;

має розбіжності між числом осіб, які фактично проживають, і зареєстрованих у домогосподарстві;

бажає отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, жорсткого або рідкого пічного побутового палива.

Крім того, деякі громадяни, які проживали на окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, де органи соцзахисту не могли виконувати свої функції, мають переоформити субсидію. Це стосується домогосподарств, які отримували допомогу в період воєнного стану за спеціальним механізмом. Для продовження допомоги вони мають звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) протягом місяця, інакше виплати може бути припинено.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

Також 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.