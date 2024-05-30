Субсидії в Україні: хто ризикує втратити виплати і як цього уникнути

Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців від початку неопалювального сезону, то житлову субсидію призначать знову.

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Однією з причин, через яку українцям можуть відмовити в субсидії, є наявність заборгованості. Однак у Пенсійному фонді України дали рекомендації про те, що потрібно зробити, щоб отримати цю допомогу. Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.

Для отримання виплат необхідно надати документальне підтвердження сплати заборгованості, укласти договір про реструктуризацію або оскаржити заборгованість, яку споживач не визнає, у судовому порядку.

У джерелі зазначають, що людям, яким відмовили в наданні субсидії на наступний період через протерміновану заборгованість за житлово-комунальні послуги, що перевищує три місяці та перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), необхідно надати документи, що підтверджують сплату заборгованості, укласти договір про реструктуризацію або оскаржити заборгованість, яку вони не визнають, у суді, щоб отримати виплати.

"Питання причин виникнення/порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами — надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості", — уточнили в ПФУ.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

Також 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.