Деякі українці залишаться без субсидій: як уникнути втрати виплат

Якщо у складі домогосподарства були зміни, українцям необхідно знову подати заяву на субсидію.

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Деяким українцям доведеться знову завітати до Пенсійного фонду або Центру надання адміністративних послуг, щоб подати декларацію про доходи та витрати і не втратити субсидію на комунальні послуги. Про це повідомляє Кабмін.

Незважаючи на те, що для більшості одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг процес перепризначення відбудеться автоматично, це правило не поширюється на всі категорії громадян.

Як пояснили в джерелі, Пенсійний фонд щороку в травні перевстановлює права на субсидію на наступний період. Для більшості громадян цей процес відбувається автоматично на підставі даних, отриманих з офіційних реєстрів фахівцями ПФУ. Однак для деяких категорій громадян автоматичне перепризначення субсидії не передбачено.

До 1 липня 2024 року необхідно знову подати заяву на субсидію, навіть якщо ви вже отримували допомогу раніше, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; житло орендується;

у домогосподарстві проживають не всі особи, які в ньому зареєстровані; необхідна субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива;

на опалювальний сезон було призначено субсидію в розмірі 0,00 грн. Водночас одержувачам субсидії, розмір якої не змінився в травні, нікуди звертатися не потрібно.

Однак слід звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), якщо відбулися зміни у складі домогосподарства. Також у разі здійснення дорогих покупок необхідно подати нову декларацію до ПФУ.

Для того щоб подати заяву на субсидію на комунальні послуги, необхідно:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, Центру надання адміністративних послуг або до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради;

надіслати інформацію поштою на адресу органу ПФУ (йдеться про заяву та копії документів);

подати онлайн через портал або мобільний додаток ПФУ; подати заяву через портал "Дія".

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

Також 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.