Збільшення виплат та звернення до ПФУ: як зміняться субсидії в Україні з 1 червня

Призначення субсидії для більшої частини отримувачів відбуватиметься автоматично, якщо не змінилася інформація про майновий стан чи склад домогосподарства.

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Деякі категорії українців у червні 2024 року зможуть подати заяву для отримання житлової субсидії на неопалювальний сезон, а в частині регіонів передбачається збільшення розміру допомоги. Про це пише NV.

Субсидії в Україні — хто може розраховувати на автоматичне призначення субсидії

Призначення субсидій для більшої частини отримувачів відбуватиметься автоматично, якщо не змінилися дані, що стосуються майнового стану та/чи складу домогосподарства. Так, якщо зараз особа вже отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, не потрібно знову кудись звертатися, також не потрібно писати жодних заяв.

Враховуючи вже наявні дані, Пенсійний фонд проведе перерахунок розміру субсидії, на яку має право родина чи домогосподарство.

При цьому є деякі категорії, яким призначення субсидії у червні відбувається за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Серед іншого, до Пенсійного фонду треба особисто вернутися, якщо:

заявник (член домогосподарства) є орендатором житлового приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість зареєстрованих осіб у домогосподарстві, які там проживають, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство є претендентом на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Крім того, звернення повинні подати також особи з правом на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

Також варто звернути увагу, що якщо подача заяви відбулася протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону.

Субсидії з 1 червня — кому потрібно звернутися за продовженням житлової субсидії у червні

Не пізніше 1 липня 2024 року подати заяву для продовження житлової субсидії чи пільги повинні також особи, які одночасно відповідають таким критеріям:

вони отримують житлово-комунальну субсидію чи пільги;

отримували субсидії чи пільги станом на 24 лютого 2022 року;

проживали (чи продовжують проживати) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

після початку повномасштабної війни не подавали звернення до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

За цим посиланням можна подати заяву та всі документи, які потрібні для призначення субсидії.

Субсидії з 1 червня — як зміняться виплати

У зв'язку з цілеспрямованими атаками ЗС РФ по енергетичних об'єктах та для забезпечення підтримки вразливим категоріям населення Харківщини, уряд прийняв рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію.

У переліку причин збільшення розміру субсидії в Харківській області вказано зростання собівартості електроенергії. Адже вартість 1кВт електроенергії, яка постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі — в 5 разів більше (13,5 грн).

Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують жителі Харкова, буде збільшено зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги із 74 грн до 370 грн.

При цьому додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно, оскільки процедура перерахунку розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію цього рішення уряду, буде автоматично проведена Пенсійним фондом. Крім того, у червні 2024 року у внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде можливість отримати новий вид допомоги від держави — субсидію на оренду житла.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належить до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

Також 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.