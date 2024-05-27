Увеличение выплат и обращение в ПФУ: как изменятся субсидии в Украине с 1 июня

Назначение субсидии для большей части получателей будет происходить автоматически, если не изменилась информация об имущественном состоянии или составе домохозяйства.

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Некоторые категории украинцев в июне 2024 года смогут подать заявление для получения жилищной субсидии на неотапливаемый сезон, а в части регионов предполагается увеличение размера помощи. Об этом пишет NV.

Субсидии в Украине — кто может рассчитывать на автоматическое назначение субсидии

Назначение субсидий для большей части получателей будет происходить автоматически, если не изменились данные, касающиеся имущественного положения и/или состава домохозяйства. Таким образом, если сейчас лицо уже получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, не нужно снова куда-то обращаться, также не нужно писать никаких заявлений.

Учитывая уже имеющиеся данные, Пенсионный фонд проведет перерасчет размера субсидии, на которую имеет право семья или домохозяйство.

При этом есть некоторые категории, которым назначение субсидии в июне происходит по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Среди прочего, в Пенсионный фонд надо лично вернуться, если:

заявитель (член домохозяйства) является арендатором жилого помещения, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество зарегистрированных лиц в домохозяйстве, которые там проживают, меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство является претендентом на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, обращение должны подать также лица с правом на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

Также стоит обратить внимание, что если подача заявления состоялась в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона.

Субсидии с 1 июня — кому нужно обратиться за продлением жилищной субсидии в июне

Не позднее 1 июля 2024 года подать заявление для продолжения жилищной субсидии или льготы должны также лица, которые одновременно соответствуют следующим критериям:

они получают жилищно-коммунальную субсидию или льготы;

получали субсидии или льготы по состоянию на 24 февраля 2022 года;

проживали (или продолжают проживать) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

после начала полномасштабной войны не подавали обращение в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

По этой ссылке можно подать заявление и все документы, которые нужны для назначения субсидии.

Субсидии с 1 июня — как изменятся выплаты

В связи с целенаправленными атаками ВС РФ по энергетическим объектам и для обеспечения поддержки уязвимым категориям населения Харьковщины, правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию.

В перечне причин увеличения размера субсидии в Харьковской области указан рост себестоимости электроэнергии. Ведь стоимость 1кВт электроэнергии, поставляемой централизованно, составляет 2,64 грн, а стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе — в 5 раз больше (13,5 грн).

Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, который получают жители Харькова, будет увеличен со 106 грн до 530 грн в месяц, льготы с 74 грн до 370 грн.

При этом дополнительно обращаться за перерасчетом субсидий не нужно, поскольку процедура перерасчета размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, которые подпадают под действие данного решения правительства, будет автоматически проведена Пенсионным фондом. Кроме того, в июне 2024 года у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будет возможность получить новый вид помощи от государства — субсидию на аренду жилья.

Напомним, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.

Также 28 апреля стало известно, что часть украинцев может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Это касается лиц, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день.