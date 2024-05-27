Некоторые украинцы останутся без субсидий: как избежать потери выплат

Если в составе домохозяйства были изменения, украинцам необходимо снова подать заявление на субсидию.

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Некоторым украинцам придется снова посетить Пенсионный фонд или Центр предоставления административных услуг, чтобы подать декларацию о доходах и расходах и не потерять субсидию на коммунальные услуги. Об этом сообщает Кабмин.

Несмотря на то, что для большинства получателей субсидий на оплату коммунальных услуг процесс переназначения произойдет автоматически, это правило не распространяется на все категории граждан.

Как пояснили в источнике, Пенсионный фонд ежегодно в мае переустанавливает права на субсидию на следующий период. Для большинства граждан этот процесс происходит автоматически на основании данных, полученных из официальных реестров специалистами ПФУ. Однако для некоторых категорий граждан автоматическое переназначение субсидии не предусмотрено.

До 1 июля 2024 года необходимо снова подать заявление на субсидию, даже если вы уже получали помощь ранее, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица; жилье арендуется;

в домохозяйстве проживают не все лица, которые в нем зарегистрированы; необходима субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

на отопительный сезон была назначена субсидия в размере 0,00 грн. При этом получателям субсидии, размер которой не изменился в мае, никуда обращаться не нужно.

Однако следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), если произошли изменения в составе домохозяйства. Также, в случае совершения дорогих покупок, необходимо подать новую декларацию в ПФУ.

Для того чтобы подать заявление на субсидию на коммунальные услуги, необходимо:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, Центр предоставления административных услуг или к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;

отправить информацию по почте в адрес органа ПФУ (речь идет о заявлении и копиях документов);

подать онлайн через портал или мобильное приложение ПФУ; подать заявление через портал "Дія".

Напомним, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.

Также 28 апреля стало известно, что часть украинцев может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Это касается лиц, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день.