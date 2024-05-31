На сколько вырастет оплата за свет с 1 июня: в Минэнерго ответили

Средняя платежка потребителя электроэнергии вырастет на 285 грн. Это при условии использования 170 кВт*ч в месяц

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На своем заседании 31 мая кабинет министров одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года устанавливается на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Об этом сообщает Минэнерго.

Согласно решению правительства, в течение отопительного периода, то есть с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час. При этом в этот период они должны потреблять до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.

При этом, как отмечается, "ночной тариф", который действует при установленном двухзонном счетчике, будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

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В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабного российского вторжения государство не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену в размере 2,64 грн для всех потребителей, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Действующий тариф на электроэнергию покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии, пояснил он, добавив, что рыночный уровень стоимости электроэнергии составлял почти 7,5 грн/кВт*ч.

Как отмечают в профильном министерстве, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко 24 мая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. Однако повышение, как предполагалось, не должно было быть одинаковым для всех, ведь на суммы в платежках влиял бы уровень потребления.

21 мая заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщал, что в ведомстве еще не знают, каким будет тариф на электроэнергию с июня. По его словам, осуществляется расчет различных цен на свет для населения.